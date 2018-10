'Bomba' iz Španjolske; Nikola Kalinić poslao jasnu poruku izborniku Zlatku Daliću i Hrvatskoj

Bivši hrvatski reprezentativni napadač Nikola Kalinić (30) rekao je u petak kako bi se htio vratiti u reprezentaciju iz koje je potjeran prije četiri mjeseca tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji

Upitan što se dogodilo u Rusiji odgovorio je: 'Već se puno govorilo o tome. To je prošlost. To što se dogodilo je jedna duga priča i o njoj se već puno govorilo.'

Njega je izbornik Zlatko Dalić bio poslao doma nakon pobjede od 2-0 u prvom kolu protiv Nigerije kada je odbio ući s klupe u posljednjim trenucima susreta. Kalinić je navodno rekao da ga bole leđa no kasnije se ispostavilo da je već duže vrijeme bio nezadovoljan statusom pričuvnog igrača.

'Otvoren sam za povratak. Teško je za objasniti no jasno je da bih se volio vratiti, ali neke stvari se moraju promijeniti', rekao je Kalinić u intervjuu za španjolske sportske novine AS. Nije naveo koje bi se 'stvari' morale promijeniti da opet zaigra za Hrvatsku.

'Jedne godine smo se borili za naslov najboljeg strijelca. Bilo je lijepo, pobijedio me za jedan gol...Izvanredan je igrač i veliki prijatelj.'

On još uvijek čeka na prvi gol a Atlético se nalazi na trećem mjestu u prvenstvu s 15 bodova, jednim manje od vodeće Seville.

U formaciji 4-4-2 trener Diego Simeone daje prednost napadačima Antoineu Griezmannu i Diegu Costi. Mandžukić koji je igrao ondje jednu sezonu 2014. godine te Šime Vrsaljko koji je crvno-bijeli dres nosio od 2016. do 2018., rekli su mu da je Atlético dobra momčad zbog igrača, ambijenta i navijača te da se u njoj naporno radi. "To me motivira", napomenuo je Kalinić.

'Kada dođeš u ovakvu momčad znaš da nećeš igrati sve utakmice i da neće biti lako. Znaš da su ondje vrhunski napadači poput njih dvojice. Vidio sam kako igraju i što su sve sposobni napraviti. Ne znam koliko ću igrati, nitko to ne zna, no iskoristit ću svaku priliku. Razmišljam samo o tome da dam sve od sebe dao mi Simeone jednu ili 90 minuta', zaključio je igrač s brojem 9 na leđima.