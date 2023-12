Bokšić pričao o Livaji kao nitko dosad, a na znakovit način dotakao se i trenera Hajduka

'Livaja je čarobnjak i mađioničar, drugačiji igrač od mene. Meni je trebala momčad koja bi me izbacila. On je individualac, on je taj koji jednim potezom riješi utakmicu, ja to nisam mogao bez pomoći momčadi. On to radi u kontinuitetu, doslovno svaku utakmicu ili zabije gol ili asistira. Ja se iskreno ne sjećam igrača koji ima takav kontinuitet kao što ga ima on. Svakome se dogodi da ima jedan loš period, u njega je to zaista rijetkost', kazao je 53-godišnji Bokšić.

Također se dotakao i trenutačnog rezultata jer činjenica jest kako je Hajduk jesenski prvak:

'Ovo sad što se događa se gradi već nekoliko godina, a ključna stvar je bio dolazak Marka Livaje koji je došao u trenutku kada nismo baš bili dobri i onda se sve pokrenulo. Cijeli entuzijazam je krenuo i energija oko Kluba, momčad se s vremenom poboljšavala i gradila.'