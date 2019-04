Bočkaj se nakon svega ipak vraća u udarnu momčad Osijeka: Predsjednik objasnio zašto...

Iako je Ivan Meštrović nakon incidenta s benzinskom postajom tvrdio kako je vrijeme Petra Bočkaja u Osijeku gotovo, veznjak se vratio u sastav druge momčadi ovog vikenda, a trener Dino Skender želi ga u udarnoj momčadi i predsjednik mu je spreman u tome udovoljiti...

Petar Bočkaj je već igrao ovog vikenda u utakmici druge HNL između Osijeka II i Kustošije, a čini se da je blizu i povratak među udarnu postavu seniora koji su se pod novim trenerom Dinom Skenderom digli u posljednja tri kola i učvrstili na trećem mjestu HT Prve lige.

S obzirom da je predsjednik Osijeka najavljivao nešto sasvim suprotno, ove nedjelje odlučio se obratiti javnosti priopćenjem.

'Nije prvi puta da svoj osobni stav pretpostavljam interesima Kluba, ako su klupski interesi argumentirani od strane mojih suradnika. Novi trener, Dino Skender, u razgovorima je uoči svoga dolaska tražio neisključivost po pitanju Bočkajeva statusa. Prevedeno: tražio je da igrač bude u natjecateljskoj formi da, ako bude potrebe, može računati na njega u slučaju da nam pozicija na ljestvici u završnici prvenstva uključi sve alarme.

Budući da je to bio, uz napomenu da želi afirmirati nekoliko novih igrača iz Škole nogometa kroz prvi sastav do kraja sezone, jedini zahtjev Dine Skendera; ja sam mu udovoljio. To je sada rezultiralo nastupima Bočkaja za Osijek B.

Što će to donijeti u budućnosti, ovisi samo o Bočkaju i Skenderu. Meni je život do sada pokazao da se ciklički ponavljaju dva koraka unaprijed i jedan unatrag. Nemam nikakav problem promijeniti svoju odluku, ali zadržati svoje mišljenje, ako se radi o višem interesu.

U mom djelovanju u NK Osijek boljitak Kluba je viši interes od moga stava po određenim pitanjima, a dokaz tome je i svojevrsna rehabilitacija Petra Bočkaja, kao isključivi rezultat nogometnog autoriteta novog trenera Dine Skendera,' stoji u priopćenju Ivana Meštrovića.