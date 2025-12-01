Prije pola godine je otišao iz Hajduka, a sada se iznenađujuće vraća u SHNL

Nogmetaš koji je do ljeta bi igrač Hajduka, a od srpnja bio bez kluba, u pratnji svog agenta, Davora Ćurkovića, sastao se i sve dogovorio s Božom Šikićem, alfa i omegom Lokomotive. prenose Sportske novosti.

'Jako mi je drago da ću postati igrač Lokomotive, momčadi koju dovoljno poznajem kroz vrijeme koje sam proveo u HNL-u odnosno Hajduku', kazao je Trajkovski za SN u ponedjeljak navečer - do ovog dogovora došlo je tako da su se poklopile stvari, odnosno potreba Lokosa i moja, te se nadam da će ta suradnja biti od obostrane koristi.

Trajkovski je posljednje utakmice igrao u svibnju, od onda je bez kluba. Čekao je neke opcije u inozemstvu koje su se na kraju izjalovile, pa je zato ostao bez angažmana.

No, zanimljivo je, Trajkovski je od lipnja odigrao 5 utakmica za reprezentaciju Sjeverne Makedonije, posljednju 13. studenog protiv Latvije...

'Zdrav sam, to je najvažnije. Sve sam vrijeme trenirao, iako sam svjestan da je natjecateljski ritam nešto drugo. No, uvjeren sam da ću brzo uhvatiti te ritmove. Poznam SHNL, brzo ću upoznati sve dečke u momčadi i trenera, te sam siguran da ću nakon par utakmica biti u nužnom ritmu'.