Bivši hajdukovac u Slovačkoj je ikona, a nama otkrio kakvi su Dinamovi izgledi kod Slovana

Iako nam slovački nogomet, posebice klupski, ne djeluje nešto preatraktivno, ali ni igračima ekonomski isplativo, pogotovo u usporedbi s ligom tipa austrijske, a da ne govorimo o belgijskoj, nizozemskoj, ili onima još bogatijima, poput njemačke, španjolske ili engleske, bilo je 50-ak hrvatskih igrača koji su u Slovačkoj igrali dugi niz godina.

S najdužim stažom, od čak osam sezona, nastupajući za čak četiri kluba, to je Marin Ljubičić, danas 36-godišnjak, igrao za Dunajsku Stredu, Senicu, Sered i najveći - Slovan iz Bratislave.

'Bio sam u Hajduku do svoje 23, 24 godine, nakon čega sam otišao prvo u Ukrajinu, potom i Mađarsku. Onda sam 2015. otišao u Slovačku, gdje sam stvorio ime, igrajući za četiri kluba. No, Slovan Bratislava je ipak najveći, u njemu sam bio dvije godine, osvojio sam dva naslova i jedan kup', prisjetio se tih dana Marin Ljubičić, koji je igrao na poziciji defenzivnog veznog, a mogao je igrati i kao stoper.

Kaže nam s ovim nešto mlađim Ljubičićem, koji je također igrao u Hajduku, a danas je igrač LASK-a iz Linza, osim imena i prezimena, nema nikakvih bliskih rodbinskih veza.

Naravno, povod poziva Ljubičiću skorašnji je ogled Slovana i Dinama.

'Smatram da Dinamo ima velike šanse u Bratislavi, Slovan je ekipa koja igra zajedno pa skoro tri, četiri godine. Konstantno je u Europi, slično kao Dinamo. Osim toga, i Slovan je dominantan u domaćem prvenstvu, baš kao i Dinamo u SHNL-u'.

Ali za razliku od Dinama, koji u ovom trenutku u prvenstvu zaostaje za Hajdukom, Slovan je u puno boljoj formi?

'Da, evo u srijedu su opet pobijedili. Imali su tek jedan težak kiks, poraz od Žiline, ali bilo je to još početkom rujna. Slovan je u ritmu osvajanja trofeja, organizacijski je jako posložen klub. I ovaj ulazak u Ligu prvaka, za Slovan je povijesni uspjeh. Odnosno ne samo za Slovan, već i slovački nogomet, jer opet su među elitom nakon 20-ak godina. Slovan je zadnjih godina igrao skupine ili Europske lige, ili Konferencijske. Stvarno je dobar klub. Danas imaju iskusnog trenera, koji je pravi znalac, u taktičkom smislu. Riječ je o Vladimiru Weissu koji je dugo igrao u Bratislavi. I koji osjeća momčad. Do nedavno je i njegov sin, također Vladimir, igrao za klub. Sada je morao prekinuti karijeru, zbog ozljede, ali imao je veliku karijeru'.

Hvalite Slovan, ali prednost dajete Dinamu?

'Dinamo ima veliku priliku, jer po mom mišljenju, Slovan će napasti, a Dinamo ga može pokušati kazniti iz kontri i polukontri'.

Zna se tko je 'gazda' kluba....

Slovanov stadion, koji nas podsjeća na Osijekovu Opus Arenu prima 22.500 gledatelja. Mogu li domaći navijači biti 12. igrač domaćina?

'Navijači su im sjajni, prate klub po svim utakmicama. Bit će odlična atmosfera, pun stadion. I dâ, stadion je lijep, podigli su ga prije sedam, osam godina. Igrao sam na njegovom otvaranju. I što je najvažnije, unatoč porazima u Ligi prvaka, nema negative, navijači će bodriti klub, jer žive za prvu pobjedu. Ili barem prvi bod'.

Kada imaju takav stadion, znači da se ima novca?

'Obitelj Kmotrik upravlja klubom već dugi niz godina, imaju viziju, projektni razvoj, i klub raste'.

Kada biste trebali izdvojiti nekog od igrača ili upozoriti Bjelicu na nekoga, tko bi to bio?

'Marko Tolić igra odlično u zadnje vrijeme. Doduše, otkako su ušli u Ligu prvaka, kao da je malo pao u formi. On im je itekako važan igrač, nosi puno toga. Vraća im se Kucka, bivši reprezentativac. Imaju i iskusnog stopera, Gruzijca Kashiju. Vratio se i Mak. Ekipa je to koja je spoj mladosti i iskustva. Doduše, vidim da su u Slovačkoj dobri, ali u Europi baš i ne. Ustvari, ja sam se čak i iznenadio što su ušli u Ligu prvaka, s obzirom na to da je Midtjylland bio puno bolja ekipa u dvije utakmice. Dogodilo se, uspjelo im je. I sada, prema izjavam koje stižu iz Bratislave, uživaju u Ligi prvaka. Bez obzira na rezultate. Nisu opterećeni njime, žele uzeti barem bod'.

Vi ste igrali za Hajduk 71 utakmicu, i naravno nastupali protiv Dinama. Ima li koja utakmica protiv Modrih da je pamtite?

'U prvenstvu sam igrao u dva remija, a ostalo su bili porazi. Ja sam tada bio mlad. Dinamo je tada bio superioran u svakom pogledu, jer ja kada sam ulazio u prvu momčad Hajduka za Dinamo su igrali Modrić, Ćorluka, Eduardo... Hajduk je teško mogao bilo što ostvariti. Ali zato sada, nakon dugo godina, bori se za vrh. Gattusova momčad ima lijepu bodovnu prednost, a samo o njima ovisi dokle će je zadržati'.

Ljubičić je u Slovačkoj cijenjen i poštovan

Dugo ste proveli u Slovačkoj vremena, stekli ste status i poštovanje. Jesu li vam nudili državljanstvo, odnosno mogućnost igranja za njihovu reprezentaciju? Uz dodatak, kako je Ljubičić čak triputa biran u idealnu momčad sezone.

'Imam vrhunski odnos sa svima, ali oni zbilja paze na sve svoje igrače, posebice ove najveće zvijezde. U to vrijeme dok sam ja bio u Slovanu, stalno smo igrali Europu, i jasno, onda su svoje igrače 'slali' za reprezentaciju. Tako da i nije bilo za očekivati da mene zovu'.

Inače, Ljubičić je nakon osam godina provedenih u Slovačkoj došao u Hrvatsku, igrao sezonu i pol za Dugopolje da bi u prosincu 2023. okončao karijeru te se primio učenja.

'Da, na trenerskoj sam akademiji, sada za A licencu. Gledam u tom smjeru, pa ću vidjeti dokle ću stići'.

S obzirom na to da više nemate klupskih obveza, hoćete li doći na utakmicu?

'Neću ići, iako kao bivši igrač imam pravo na ulaznicu. Malo mi je predaleko otići iz Splita do Bratislave. Ali gledat ću je svakako', završio je Ljubičić.