Bivši Červarov pomoćnik osvrnuo se na neigranje Cindrića, a za jednog Hrvata izjavio da će biti najbolji ikad

Hrvoje Horvat, bivši Červarov pomoćnik, a sada vrlo uspješan trener Našičkog Nexea, govorio je o svjetskom prvenstvu na kojem uspješno igra Hrvatska, pojedincima u našoj momčadi te suparnicima

Hrvatski trener već nekoliko godina sjajno kormilari u našičkom Nexeu koji na prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj ima čak tri reprezentativca - Marina Šipića, Ivana Vidu i Halila Jaganjaca koji je ostao na tribinama za prvi dio natjecanja.

U razgovoru za Sport Klub prvo se osvrnuo na igru hrvatske repreezntacije.

'Obrana je odlična na čelu sa fantastičnim Marinom Šegom i to je ono što cijeloj ekipi daje mirnoću. Protiv Makedonije smo se skoro cijeli susret branili sa igračem manje jer su Makedonci igrali bez vratara i to zaista iscrpi dečke u obrani. Kada su Makedonci i napravili višak tu se našao Šego koji je zatvorio prilaze golu i omogućio da postignemo nekoliko pogodaka na prazan gol što nam je omogućilo odvajanje već u prvom dijelu i to je bilo najbitnije.'