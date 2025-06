Bivši čelnik Dinama: Bobane, pazi leđa

'Dosad je u momčad, i to samo na temelju odšteta, uloženo oko 10 milijuna eura, a rashodi povezani s plaćama igrača koji su otišli smanjeni su za otprilike 7 milijuna eura. Ipak, o stvarnoj uštedi teško je govoriti jer i novi igrači imaju solidne uvjete. S druge strane, prodani su Baturina, Sučić, Štefulj i Bernauer (?). Novac od prve dvojice dolazi u razdoblju od tri do pet godina, pa to neće imati dovoljan utjecaj na zatvaranje manjka od najmanje 20 milijuna eura između prihoda iz Lige prvaka i Europske lige. Da su financije napete, potvrđuje i podatak da je 31. svibnja negativna razlika između prihoda i rashoda iznosila između 5 i 6 milijuna eura.

Dosadašnjim, a moguće i najavljenim ulaganjima u momčad (Beljo, Erlić), možemo reći da je u tijeku financijski potez tipa „sve ili ništa“, koji zasad ne ugrožava stabilnost kluba. Ali, s obzirom na to da više nema igrača za unosne transfere (10+ milijuna), a prihodi iz Europske lige znatno su manji nego oni iz Lige prvaka, 2026. bi mogla biti vrlo izazovna. Neovisno o naslijeđenih cca 25 milijuna koji u iduće tri godine trebaju doći, a odnose se na prijašnje transfere (Šutalo, Livaković, Ivanušec, Olmo ...).

Bobanu nije lako – krenuo je naglo, bez jasno i javno predstavljenog plana, ali s vidljivom idejom. Hoće li njegovi kadrovski odabiri uspjeti, vjerojatno ne zna ni on sam. „Prolazna vremena“ jasno su određena: 5. 9. – rezultati prijelaznog roka / 31. 12. – financijski i sportski rezultati / kraj svibnja – ima li naslova ili ne?