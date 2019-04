Bišćanovoj Rijeci sad je samo trebala još i ova nevolja; ostali bez kapetana

Kapetan Rijeke, austrijski nogometaš Alexander Gorgon, u utorak je podvrgnut operaciji zgloba te ga neće biti do kraja sezone. On je već deveti igrač na kojeg Bišćan ovog proljeća neće moći računati

Osim što će trebati sačuvati ovu prednost u prvenstvu, pred Rijekom je i polufinalni ogled hrvatskog kupa protiv Intera u Zaprešiću, što je također prilika da se od ove sezone ipak nešto 'ušićari'.

Međutim, popis igrača na koje Igor Bišćan ne može računati sve je duži. Istina, ne znači da su svi otpali do kraja sezone, ali kada momčad ostane bez kapetana, kao što je to slučaj s Gorgonom, onda je to veliki hendikep. Naime, Austrijanac je u utorak podvrgnut operaciji zgloba.

Jer svi koji prate momčad s Rujevice znaju kakvu je ulogu Gorgon imao u ekipi. Ne samo igrama, već i autoritetom, odnosom prema treningu i svakoj utakmici. I baš zbog takvog doprinosa klubu čelnici Rijeke pokušavali su produžiti suradnju s Gorgonom, jer aktualni mu ugovor istječe 30. lipnja ove godine.

Nažalost, sada su se okolnosti malo promijenile. Jer prioritet Austrijancu bit će saniranje ozljede, kako bi i na ljeto bio zanimljiva 'nogometna roba'.

S obzirom na operaciju, ali i potrebno vrijeme oporavka, pa potom uključivanja u trenažni proces, Gorgon bi za travnjake mogao biti spreman taman negdje u svibnju, kad sezona bude na kraju.