Bišćan se predstavio kao novi trener Rijeke i odgovorio na optužbe s Cipra

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac, koji je karijeru gradio u dresu Dinama, Liverpoola i Panathinaikosa, a potom s eposvetio trenerskom poslu, Igor Bišćan - i službeno je predstavljen kao igrač Rijeke

S njime će u stožeru biti Ante Tomić i Renato Pilipović, igrač koji je igrao i u Rijeci i Dinamu.

Iako je tek mlad u ovom trenerskom poslu, Bišćan je u samo dvije sezone, vodeći Rudeš do prve lige a potom i s ljubljanskom Olimpijom do dvostruke krune u Sloveniji, pokazao da ima itekako 'dobar nos' za ovaj posao.

'Igrom slučaja u oba kluba sam igrao sličan sustav kao što ga igra Rijeka, ali ne robujem sustavu i šabloni. Jako bitno je da se trener prilagodi kadru i situaciji u kojoj se nalazi. To je proces koji je živ, koji traje i puno stvari treba uzeti u obzir kada se promišlja o igri. Mislim da sam jednostavna osoba, vrlo sam izravan kao trener i direktan u komunikaciji, pokušavam biti pošten. Naravno da nikada svih 25 igrača neće moći osjećati isti tretman jer to je nemoguće. Svi vole igrati i biti u prvih 11, ali to se ne može poklopiti. I s ljudske strane treba imati prema igračima iskrenu komunikaciju i reći igračima što činiti da se približe momčadi. Volim vrijedne igrače, poštene dečke, borce, fajtere, koji će iz poštovanja prema klubu bez kalkulacija dati sve od sebe. Volim igrače koji su spremni podnijeti žrtvu za kolektiv. Iz onoga što sam čuo, imam takvu grupu i u periodu koji je ispred nas moramo držati jedni druge i polako izlaziti iz ove stresne situacije'.