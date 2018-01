Bio je jedan od najboljih u pobjedi protiv Islanda, a tvrdi: Nisam zadovoljan!

Kad on krene u proboj prema golu nitko ne zna kojim će putem probati. Finta, tijelo kao krene na jednu stranu, noge na drugu, a on - ravno. Prema golu! U paru s Lukom Cindrićem doslovno je izludio Islanđane koji nisu imali recept kako ga zaustaviti...

'Pobijedili smo, da, ali nisam previše zadovoljan zato što se u prvom dijelu utakmice nismo uspjeli odvojiti na više od tri gola razlike, a to bi nam se moglo osvetiti protiv jačih protivnika', kritičan je Igor Karačić koji dodaje:

'Nismo ih smjeli vratiti u igru, jače će nas reprezentacije kazniti za to...'

No, nije sve tako crno, pa pobijedili smo sa sedam golova razlike...

'Zadovoljan sam drugim dijelom. Napravili smo upravo ono što je izbornik tražio od nas, a on je poznat po tome da uvijek ima nekoga jokera u rukavu. Ovaj put je to bio napad 'sedam na šest', raduje me da momčad ima širinu i da je Mamić dao doprinos', razmišlja Karačić.