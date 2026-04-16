Bayern bocnuo Real tamo gdje najviše boli: Jednom objavom zapalili mreže

Bayern je izbacio Real Madrid iz Lige prvaka, ali tu nije stao. Nakon posljednjeg zvižduka i velikog slavlja, njemački velikan odlučio je dodatno ‘zabiti’ rivalu – ovaj put na društvenim mrežama.
Dok se utakmica na Allianz Areni još nije ni slegla, Bayern je povukao potez koji je odmah izazvao buru među navijačima. Jednom rečenicom podsjetili su Real na njegovu vlastitu povijest – i to na način koji je mnoge pogodio.
Udarac preko legendarne rečenice
Već je odavno jasno da se velike utakmice više ne igraju samo na terenu, nego i na društvenim mrežama. Bayern je to savršeno iskoristio nakon prolaska u polufinale.
Na službenom profilu na mreži X, koji prati više od 6,5 milijuna ljudi, objavili su poruku inspiriranu jednom od najpoznatijih rečenica u povijesti Real Madrida.
Legendarnu izjavu Juanita ‘90 minuta na Bernabeuu je jako dugo’ Nijemci su okrenuli u svoju korist i poručili:
'90 minuta na Allianz Areni je jako dugo.'
Reakcije podijelile navijače
Objava je u vrlo kratkom roku izazvala lavinu reakcija. Jedni su potez Bayerna doživjeli kao duhovit i domišljat odgovor nakon velike pobjede, dok su drugi smatrali da je riječ o nepotrebnom provociranju i udarcu ispod pojasa.
U svakom slučaju, Bayern je još jednom pokazao da zna kako iskoristiti trenutak – ne samo na terenu, nego i izvan njega.
Real pogođen i na terenu i izvan njega
Za Real Madrid ovo je bila večer koja je boljela na više razina. Osim što su ostali bez polufinala, morali su gledati kako ih protivnik javno provocira koristeći njihove vlastite simbole.
Takvi detalji često dodatno raspale rivalstvo, a nema sumnje da će ova poruka Bayerna još dugo kružiti među navijačima – pogotovo jer dolazi nakon jedne od najtežih večeri za Kraljevski klub ove sezone.