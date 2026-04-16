Bayern bocnuo Real tamo gdje najviše boli: Jednom objavom zapalili mreže

Dok se utakmica na Allianz Areni još nije ni slegla, Bayern je povukao potez koji je odmah izazvao buru među navijačima. Jednom rečenicom podsjetili su Real na njegovu vlastitu povijest – i to na način koji je mnoge pogodio.

Udarac preko legendarne rečenice

Već je odavno jasno da se velike utakmice više ne igraju samo na terenu, nego i na društvenim mrežama. Bayern je to savršeno iskoristio nakon prolaska u polufinale.

Na službenom profilu na mreži X, koji prati više od 6,5 milijuna ljudi, objavili su poruku inspiriranu jednom od najpoznatijih rečenica u povijesti Real Madrida.

Legendarnu izjavu Juanita ‘90 minuta na Bernabeuu je jako dugo’ Nijemci su okrenuli u svoju korist i poručili:

'90 minuta na Allianz Areni je jako dugo.'