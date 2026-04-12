Baturina i Como izgubili od Intera u najluđoj utakmici sezone. Evo što je rekao Cesc Fabregas nakon ludnice

Njegova momčad pokazala je karakter, hrabrost i napadačku drskost protiv favorita za naslov, a upravo je to ono što španjolski trener najviše cijeni.

Vodili 2:0 pa ostali bez svega

Na stadionu Giuseppe Sinigaglia Como je otvorio utakmicu iz snova. Golovima Alexa Vallea i Nica Paza poveo je 2:0 protiv vodećeg Intera i šokirao goste.

No, Nerazzurri su pokazali zašto su na vrhu. Marcus Thuram i Denzel Dumfries zabili su po dva gola i preokrenuli utakmicu u spektakularnom drugom poluvremenu za konačnih 4:3.

Lucas Da Cunha u završnici je smanjio iz kaznenog udarca, a Alberto Moreno u sudačkoj nadoknadi pogodio gredu, no Como nije uspio do velikog boda.

‘Ponosan sam na hrabrost svoje momčadi’

Fabregas je nakon utakmice jasno poručio da rezultat nije jedino što ga zanima.

'Ne znam na kojem smo mjestu na tablici, nisam gledao od početka sezone i neću ni sada', rekao je za DAZN.

'Moja momčad je još jednom pokazala hrabrost, želju i karakter. Istina je da smo radili pogreške, ali ovo je mlada momčad i igrali smo protiv protivnika koji kažnjava svaku grešku.'

Mentalitet iznad taktike

Španjolski trener istaknuo je kako je upravo mentalitet bio presudan u preokretu Intera.

'Možete pričati o taktici koliko želite, ali na kraju mentalitet pravi razliku', naglasio je.

'Da mi je netko prije dvije godine rekao da ćemo ovako igrati protiv Intera, mislio bih da se radi o prijateljskoj utakmici. Danas se s njima borimo ravnopravno.'

Ovo je tek početak

Como je ovom utakmicom još jednom pokazao koliko je napredovao, pogotovo u odnosu na težak poraz 4:0 protiv Intera ranije ove sezone.

Fàbregas ne skriva ambicije, ali ostaje prizemljen.

'Pogreške su dio igre i pomažu vam da brže rastete. Momčad je dala sve i to je najvažnije. Ne stajemo ovdje, imamo još šest kola i Kup, pa ćemo vidjeti gdje ćemo završiti', zaključio je.

Unatoč porazu, Como ostaje u borbi za mjesta koja vode u Ligu prvaka, u izuzetno izjednačenoj završnici sezone.