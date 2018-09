Barca 'zavezala' svoje dijete novim ugovorom, a odštetna klauzula će vas oboriti s nogu

Španjolski veznjak Sergio Busquets (30) produžio je ugovor s Barcelonom do 2023. godine...

Novim ugovorom Sergio Busquets (30) je dobio veću plaću, no iz kluba nisu objavili koliko je povećanje... No, zato su svog standardnog i nezamjenjivog defenzivnog veznjaka 'nagradili' većom odštetnom klauzulom. Do sada je odšteta iznosila 'samo' 200 milijuna eura, a sada iznosi nestvarnih 500 milijuna eura.