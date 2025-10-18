čudna situacija

Bad Blue Boysi se oglasili nakon što su bojkotirali navijanje na utakmici s Osijekom

S. M.

18.10.2025 u 22:48

Bad Blue Boys
Bad Blue Boys Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Bionic
Reading

Dinamo je u derbiju 10. kola SHNL-a pobijedio Osijek 2:1.

Iako je na Maksimiru bilo skoro 14.000 ljudi, čitavu utakmicu nije bilo navijanja sa sjeverne tribine.

vezane vijesti

Bad Blue Boysi su napunili svoju tribinu, ali su bez transparenata i u tišini gledali susret. Tek su pljeskom pozdravili golove Scotta McKenne u 3. i Sergija Domingueza u 14. minuti, a zagrmje li su tek nakon utakmice kad su ih igrači došli pozdraviti.

Nagađalo se da BBB-i bojkotiraju navijanje u znak protesta protiv satnica sljedeće dvije utakmice. Naime, Dinamo 1. studenog, na Dan mrtvih, igra derbi protiv Rijeke, a Kup utakmicu protiv Karlovca 18. studenog, na dan sjećanja na Vukovar.

No, to nije bio razlog. BBB-i su se službeno oglasili na svojim kanalima iako i dalje nisu naveli razlog zašto nisu navijali.

'Termin utakmice s Rijekom, nije razlog zbog kojeg danas nije bilo organiziranog navijanja na sjeveru. Također, neće biti nikakvog bojkota ni te, ni drugih utakmica zbog termina u kojima se one igraju', objavili su Dinamovi navijači.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
zanimljiva situacija

zanimljiva situacija

Boysi nisu navijali cijelu utakmicu; pogledajte što su napravili nakon Dinamove pobjede
supersport HNL

supersport HNL

Dominguez i McKenna donijeli Dinamu veliku pobjedu u derbiju, pogledajte golove
shnl

shnl

Pogledajte golčinu Osijeka za ludnicu i dramu u derbiju na Maksimiru

najpopularnije

Još vijesti