Bad Blue Boysi se oglasili nakon što su bojkotirali navijanje na utakmici s Osijekom

Iako je na Maksimiru bilo skoro 14.000 ljudi, čitavu utakmicu nije bilo navijanja sa sjeverne tribine.

Bad Blue Boysi su napunili svoju tribinu, ali su bez transparenata i u tišini gledali susret. Tek su pljeskom pozdravili golove Scotta McKenne u 3. i Sergija Domingueza u 14. minuti, a zagrmje li su tek nakon utakmice kad su ih igrači došli pozdraviti.

Nagađalo se da BBB-i bojkotiraju navijanje u znak protesta protiv satnica sljedeće dvije utakmice. Naime, Dinamo 1. studenog, na Dan mrtvih, igra derbi protiv Rijeke, a Kup utakmicu protiv Karlovca 18. studenog, na dan sjećanja na Vukovar.

No, to nije bio razlog. BBB-i su se službeno oglasili na svojim kanalima iako i dalje nisu naveli razlog zašto nisu navijali.

'Termin utakmice s Rijekom, nije razlog zbog kojeg danas nije bilo organiziranog navijanja na sjeveru. Također, neće biti nikakvog bojkota ni te, ni drugih utakmica zbog termina u kojima se one igraju', objavili su Dinamovi navijači.