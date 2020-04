Prije 26 godina, 1. svibnja 1994. godine, na stazi u talijanskoj Imoli poginuo je Brazilac Ayrton Senna, trostruki svjetski prvak i jedan od najvećih vozača Formule 1 svih vremena. Ovo je prilika da se prisjetimo njegovog života, karijere i okolnosti pod kojima je poginuo

Sutradan je sve postalo još gore. Na subotnjem treningu austrijski novak koji je vozio za MTV Simtek Ford, Roland Ratzenberger, izletio je iz zavoja i zabio se u betonsku barijeru. Kasnije toga dana preminuo je u bolnici. Senna je nesreću promatrao na ekranu u stožeru Williamsa i kada je shvatio da je ozbiljna, inzistirao je da ode na to mjesto i u bolnički centar. Naišao je na Sida Watkinsa. Cijeli svijet Formule 1 bio je u šoku. Vozač nije poginuo od 1986., a na stazi od 1982. godine, pa je velikom broju njih to bio prvi takav susret sa smrću kolege. Potresenom Senni Watkins rekao je: 'Ayrtone, ti si trostruki svjetski prvak. Najbrži si čovjek na svijetu. Zašto se ne povučeš? I ja ću se povući pa ćemo zajedno ići pecati.' 'Side, neke stvari ne možemo kontrolirati', odgovorio je. 'Ne mogu prestati, moram nastaviti', istaknuo je. No nitko nije znao hoće li Senna sutradan voziti.

Senna je imao dinamičan ljubavni život, a 1990. godine za brazilsko izdanje Playboya izjavio je da je izgubio nevinost u dobi od 13 godina s prostitutkom koju je angažirao njegov rođak. Godine 1981 Senna se oženio Lilian de Vasconcelos Souza, koju je poznavao od djetinjstva. Brak je potrajao godinu dana. Lilian se nije prilagodila na život u Engleskoj i svoje mjesto u Senninom životu: 'Bila sam njegova druga strast. Njegova prva strast bilo je utrkivanje. Ništa mu nije bilo toliko važno. Ni obitelj, ni žena, ništa.' Na početku Sennine karijere u Formuli 1, Nelson Piquet tvrdio je da je Senna homoseksualac. On je pak aludirao da je razlog Piquetovih komentara to što je svojedobno spavao s njegovom budućom suprugom. Između 1985. i 1988. godine bio je u vezi s Adrianom Yamin, a koja je imala 15 godina kad su počeli vezu. Od 1988. do 1990. godine bio je u vezi s brazilskom TV voditeljicom Xuxaom, da bi se u sljedećim godinama povezivao s Christinom Ferracciu, Carol Alt, Marjorie Andrade i Elle Macpherson. Edilaine de Barros je tvrdila da je Senna otac njene kćeri, rođene ubrzo nakon njegove smrti. Sennina obitelj nikada nije prihvatila te tvrdnje, a koje su se DNA testiranjem 2000. godine pokazale lažnima.

Kao dječak Senna je imao problema s koordinacijom, no taj je problem ubrzo nestao i kasnije je bio uspješan u gimnastici i drugim sportovima. S četiri godine zainteresirao se za automobilističke sportove i počeo je voziti karting, a sa sedam godina naučio je voziti obiteljski Jeep. S trinaest godina, u najranijoj zakonski dopuštenoj dobi, počeo se natjecati u kartingu, već 1977. godine bio je prvak Južne Amerike u kartingu, a ubrzo nakon toga, sve do 1982. godine, natjecao se u Svjetskom prvenstvu u kartingu. Dva puta bio je drugi, nikad ga nije osvojio. Kasnije je o tom razdoblju rekao: 'To je bila čista vožnja. Čisto utrkivanje. Nije bilo politike, nije bilo ni novca. Pravo utrkivanje.' Godine 1981. preselio se u Britaniju i počeo se natjecati u Formuli Ford 1600, godinu kasnije osvojio je britansko i europsko prvenstvo u Formuli Ford 2000, a 1983. osvojio je prvenstvo Britanske Formule 3. Bio je spreman za prelazak u Formulu 1.

Kao najvjerojatniji uzrok nesreće istaknuo je oštećenje na stražnjoj desnoj gumi. Godine 2017. u svojoj je autobiografiji 'Kako izgraditi automobil' napisao: 'Uvijek ću osjećati stupanj odgovornosti za Ayrtonovu smrt, ali ne i krivnju. Bio sam tip koji je konstruirao bolid u kojem je poginuo veliki čovjek.' Patrick Head i Damon Hill izjavili su da je za nesreću vjerojatno odgovorna Sennina pogreška. Deset godina nakon Imole Hill je napisao: 'Uvjeren sam da je napravio pogrešku, ali znam da mnogi neće vjerovati da se to moglo dogoditi. Senna je u svojoj karijeri napravio mnogo pogrešaka. Uvijek je išao do, a i preko granica. Često bi se radije zabio u protivnika nego priznao poraz. Znam da su ove riječi hereza, ali Ayrton je bio veliki vozač, a ne božanstvo... Nitko drugi nije kriv što je, umjesto da podigne nogu s gasa, nastavio stiskati papučicu. Ayrton je morao biti to polubožansko biće Senna, a Senna se nikad ne boji. I u tom trenutku ispunio je našu tužnu potrebu za likom heroja kojemu je smrt profesionalni rizik.'

Ni danas nije jasno što je uzrokovalo nesreću. Talijanski pravni sustav prometne nesreće koje završe smrću tretira kao ubojstvo iz nehaja, pa su podignute optužnice protiv Franka Williamsa, Patricka Heada i Adriana Neweyja iz Williamsa, predstavnika vlasnika staze Fedrica Bendinellija, direktora trkališta Giorgija Poggija i direktora utrke Rolanda Bruynseraedea. Godine 1997. sva šestorica oslobođena su optužbe za ubojstvo iz nehaja, a sud je kao uzrok nesreće utvrdio pucanje stupa upravljača, koji je, na Sennino traženje, bio skraćen i ponovno zavaren. Tužiteljstvo je uložilo žalbu na presudu za Heada i Neweyja. Nakon dugog procesa Newey je 2005. godine oslobođen svih optužbi, a Head je 2007. godine zbog 'loše dizajniranih i izvedenih modifikacija' proglašen odgovornim za 'predvidljivu nesreću koju je bilo moguće izbjeći'. No tada je slučaj već godinama bio u zastari. Doduše, postoje dvojbe je li pucanje stupa upravljača odgovorno za nesreću. Godine 2011. Newey je komentirao: 'Nitko nikad neće znati što se točno dogodilo. Jasno je da je na stupu upravljača došlo do kvara, ali nije jasno je li to bila posljedica ili uzrok nesreće. Na stupu su postojale pukotine zbog zamora materijala i u jednom trenutku prestao bi funkcionirati. Modifikacije su, bez imalo dvojbe, izvedene vrlo loše. No dokazi ukazuju na to da bolid nije sletio sa staze zbog loma stupa.'

Godine 1983. Senna je vozio testne vožnje za nekoliko momčadi Formule 1 i mnogi su bili zainteresirani dovesti ga. No budući da je odmah želio voziti, a ne iz drugog plana čekati svoju priliku, odlučio se pridružiti slabijoj momčadi, Tolemanu. Za Toleman je vozio jednu sezonu. Prve bodove osvojio je u svojoj drugoj utrci, Velikoj nagradi Južnoafričke Republike, no kao novu zvijezdu najavila ga je Velika nagrada Monaca. U utrci koja se održavala pod prolomom oblaka startao je s 13. mjesta. No sjajno je koristio svoju vještinu vožnje po kišnim uvjetima kako bi se probio naprijed. Smanjivao je svoj zaostatak za vodećim Prostom tri sekunde po krugu. Utrka je prekinuta na kraju 32. kruga. Senna je u tom trenutku pretekao Prosta, no kao rezultat se računao poredak nakon 31 odvoženog kruga. 'Imao sam veliku priliku pobijediti. Ali dok ne prođete ciljem prvi, nemoguće je znati. Formula 1 je politika, puno novca i dok ste još mali, morate ovo prolaziti', komentirao je kasnije Senna, premda je upitno bi li njegov bolid izdržao do kraja utrke. Zbog te je izvedbe dobio nadimak 'kišni čovjek'. Sljedeće tri sezone vozio je za Lotus, momčad za koju su mnogi ocijenili da je bila idealna za razvoj njegova talenta. U sve tri je pobjeđivao na dvije utrke, dva puta sezonu završavao kao četvrti i jednom kao treći u poretku vozača. Godine 1987. prvi put je slavio na Velikoj nagradi Monaka, utrci na kojoj je bio najuspješniji i do kraja života osvajao svako osim jednog njenog izdanja. 'Ovdje nema mjesta za pogreške, pogreška znači nesreću', opisao je uoči svog prvog nastupa stazu u Monaku. S ukupno šest pobjeda rekorder je staze te s pet pobjeda zaredom.

U McLarenu - prvi naslov i rivalstvo s Prostom

Godine 1988. prešao je u McLaren Hondu. Momčadski kolega bio mu je u to vrijeme dvostruki prvak Formule 1 Alain Prost. Bio je to početak razdoblja u kojemu se Senna borio za naslove i početak velikog rivalstva s Prostom koje je pretvorilo Formulu 1 u praćeni medijski spektakl. U prvoj sezoni Prost je osvojio više bodova, no po tadašnjim pravilima pobjednik se odlučivao na temelju 11 najboljih rezultata, što je naslov donijelo Senni. Odluka je pala na predzadnjoj utrci, Velikoj nagradi Japana. Senni se na startu ugasio motor. Uspio ga je pokrenuti, no pao je na 16. mjesto. No do kraja prvog kruga probio se do desetog, a na kraju šestog kruga bio je četvrti. Tada je počela padati kiša. U idealnim uvjetima za sebe, Senna je do kraja osigurao veliku pobjedu. Dva McLarenova vozača slavila su na 15 od 16 utrka te sezone. Bio je to zadnji put kada Senna nije slavio u Monacu. 'Tog sam dana shvatio da više ne vozim svjesno. Kao da sam bio u drugoj dimenziji. Staza je bila tunel kroz koji sam išao i išao. I shvatio sam da je to onkraj mog svjesnog shvaćanja', opisao je iskustvo te utrke Senna. Bio je u velikoj prednosti nekoliko krugova prije kraja, čak je upozoren iz momčadi da uspori, no tada se zabio u zid.

'Nije me htio pobijediti, htio me poniziti. Htio je svima pokazati da je mnogo jači, mnogo bolji i to je bila njegova slabost', komentirao je kasnije pobjednik Prost. 'Došao sam tako blizu savršenstva da sam se opustio i riskirao pogrešku. Tada sam naučio tu lekciju i otada sam se postupno vraćao jer sam tada izgubio dozu samopouzdanja. Postupno sam se borio i postao mnogo jači nakon te nezgode. Nekako sam se približio Bogu i to mi je bilo važno kao čovjeku', kasnije je komentirao Senna. Kao i mnogi Brazilci, bio je vrlo religiozan, premda pomalo netipičan katolik. 'Sve postaje jasno kada je Bog na vašoj strani. Blagoslovljen sam. No naravno, mogu se ozlijediti i poginuti kao i svi drugi. Shvaćanje toga, potreba za samoodržanjem, ono je što održava taj odnos. Ne postoje granice znanja, razumijevanja i mira koje se mogu postići produbljivanjem tog odnosa. Redovno se molim. Ne iz navike, nego zato što to utječe na moj život. No rijetko idem u crkvu. U njoj se osjećam dobro samo kada sam u njoj sam', rekao je jednom.

Sudari u Japanu, kontroverzna diskvalifikacija i osvajanje drugog naslova prvaka

Godine 1989. prvak je bio Prost. Opet je odlučivala Velika nagrada Japana, sada pod vrlo kontroverznim okolnostima. Pri kraju 46. kruga Prost je blokirao Sennin pokušaj pretjecanja u šikani i oba bolida su odsklizala izvan staze s ugašenim motorima. Senna je, uz tzv. poguranac osoblja utrke, uspio pokrenuti motor, nastaviti utrku i slaviti. No nakon kraja je diskvalificiran jer nije pravilno prošao kroz šikanu na povratku u utrku, umjesto toga prošao je kroz put za izlijetanje, pa je presuđeno da nije završio krug. Odluka je osigurala naslov Prostu i bila iznimno kontroverzna. U prijašnjim utrkama vozači su, u slučaju nesreće u šikani, stalno koristili takve putove kako bi izbjegli mjesto nesreće. Nikad zbog toga nisu bili kažnjeni, a Senna je naknadno kažnjen i zbog izazivanja nesreće. Uvijek je tvrdio da je predsjednik FIA-e i FISA-e Jean Marie Balestre donio takvu odluku jer je favorizirao Prosta.