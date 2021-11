Austrijanci su uoči utakmice s Dinamom puni samopouzdanja: Remi? Došli smo u Zagreb ostvariti pozitivan rezultat...

Nogometaši Dinama sutra (četvrtak, 4. studenog, 21 sat, Arenasport 1, MAXtv) na Maksimiru igraju utakmicu 4. kola Europske lige protiv Bečkog Rapida. 'Modri' su u Beču izgubili 2:1, a gosti i u Zagrebu najavljuju pobjedu...

'Znam da je Dinamo bio iznenađen s nama u prvoj utakmici koju smo mi odigrali stvarno na visokoj razini. Dinamo je sada upoznat koliko mi možemo biti dobri i očekujem drugačiji Dinamo. No, mi se bavimo sobom. Mi imamo cilj, a to je drugo mjesto u skupini na kraju i želimo ga ostvariti', najavio je trener Bečana Dietmar Kühbauer .

Prije četvrtka trener Bečana ima velikih problema s ozljedama, a ujedno je najavio da se njegova momčad nije došla braniti u Zagreb.

'Jest, trenutačno imamo velikih problema s ozljedama i neće nam moći igrati neki važni igrači prve momčadi. No, imamo spremne zamjene i prilagodit ćemo se tome. Igranje na remi? To je najlošije što može napraviti jedna momčad. Mi želimo igrati dobro i ostvariti pozitivan rezultat, a to se samo kroz obranu ne može postići. Napravit ćemo, nadam se, kvalitetan balans između obrambene i napadačke igre', kaže trener Rapida.

