Austrijanac hrvatskih korijena krivac za najveću senzaciju Europske lige

Wolfsburg, Bayer Leverkusen, Roma, Basel, LASK i Wolverhampton izborili su plasman u osminu finala Europske lige.

Roma je prošla dalje odigravši na gostovanju kod Genta 1:1 obranivši tako pobjedu 1:0 iz prve utakmice.

Roma je sjajno ušla u susret i Aleksandar Kolarov je već u prvoj utakmici uzdrmao okvir gola. Talijani su dominirali u prvih 25 minuta, no do vodstva su prvi došli belgijski igrači. Roman Bezus je lijepo ubacio u kazneni prostor, a Jonathan David zabio glavom između gostujućih stopera. No, Roma je brzo izjednačila, a pogodak za 1:1 zabio je Justin Kluivert u 29. minuti.

Nikola Kalinić nije nastupio za goste.