As: Paradoksalna situacija Luke Modrića

Luka Modrić (39) i Lucas Vázquez (33) službeno su vezani uz Real Madrid do 30. lipnja, kada im istječu ugovori. No, iako bi se tim datumom trebao zaključiti njihov madridski put, španjolski As otkriva da će obojici biti produženi ugovori – ali samo na dva tjedna – kako bi mogli nastupiti na nadolazećem Svjetskom klupskom prvenstvu.