Argentinski golman napokon se oglasio i pokušao opravdati svoj sramotni ispad nakon finala Svjetskog prvenstva

Golman argentinske reprezentacije Emiliano Martinez preoteo je našem Dominiku Livakoviću trofej 'Zlatna rukavica' za najboljeg golmana Svjetskog prvenstva u Katru. No, Martinez je sve šokirao prostačkim ispadom nakon što je preuzeo trofej

Da, branio je Emiliano Martinez sjajno na SP-u u Katru, ali je sve to upropastio na dodjeli medalja kada je trofej 'Zlatna rukavica', koji je dobio za najboljeg golmana, stavio na međunožje pred očima cijelog svijeta!

Sramotna gesta u trenutku u kojem Argentina slavi titulu svjetskog prvaka, a koja je iznenadila i uvrijedila sve u Katru i šire. Svi su se s pravom pitali što mu je to trebalo? Kakve su mu misli u tim trenucima prolazile kroz glavu?

Tko zna u kojem je filmu bio Martinez pa je tom apsolutno neprimjerenom gestikulacijom pokazao koliko mu je stalo do titule najboljeg golmana SP-a.

A sada se, nekoliko dana kasnije, Emiliano Martinez napokon oglasio te pojasnio svoj šokantni ispad.

'Da, učinio sam to!', kazao je Martinez i nastavio:

'Ali, napravio sam to samo zato jer su mi francuski navijači stalno zviždali i vrijeđali me. Ne volim kad su ljudi arogantni. To je pitanje ponosa, a ovo su trenuci o kojima sam sanjao i nitko mi ih neće upropastiti. Naslov prvaka posvećujem obitelji. Otišao sam od kuće vrlo mlad, zato im želim posvetiti ovaj trofej', završio je argentinski golman Emiliano Martinez.