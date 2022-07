Ante Čačić oglasio se nakon šokantnog početka sezone i priznao bolnu činjenicu: Slatka je pobjeda u 90. minuti, ali...

Dinamo je na otvaranju nove sezone SuperSport HNL-a na Maksimiru jedva stigao do pobjede protiv Lokomotive. Gubili su 'modri' 2:0, pa je ušao Drmić i s dva gola vratio nadu, a za 3:2 pobjedu je u sudačkoj nadoknadi zabio Menalo

Trener Dinama Ante Čačić mogao je odahnuti. Bilo je to 90 šokantnih minuta za njega i njegovu momčad na samom početku nove sezone SuperSport Hrvatske nogometne lige.

Aktualnim prvacima Lokomotiva očigledno ne leži, pokazalo se to i u petak navečer na Maksimiru jer je Dinamo slavio 3:2 golom Menala u sudačkoj nadoknadi kad je Lokomotiva imala igrača manje.

Prokomentirao je Čačić i rano uvođenje Drmića u igru što je uzrokovalo promjenu sustava igre Dinama.

'Kod 0:2 nisam mogao čekati, morao sam odmah uvesti Drmića, a on je sjajno reagirao. Kada je u pitanju Ljubičić i njegovo igranje na beku, on je dobro odigrao na toj poziciji, to je pokazao i u Superkupu', otkrio je Čačić koji u momčadi ima još podosta 'rezerve':

'Imamo velik broj igrača, u utakmici ih može biti toliko koliko može. Ali ima puno utakmica. Mislim da će velika većina dobiti priliku, bitno je da rade, drže atmosferu i ne narušavaju je i neće biti problema.'