Nije dugo trebalo da netko odgovori na Ferrarijev ultimatum o mogućemo odlasku iz Formule 1 ukoliko dođe do još većeg ograničenja proračuna momčadi. Tako se oglasio šef McLarena Zak Brown

'Razina od 145 milijuna dolara već je novi i zahtjevan zahtjev u usporedbi s onim što je postavljeno prošlog lipnja. To se ne može postići bez daljnjih značajnijih žrtava, posebno u pogledu naših ljudskih resursa. Ako bi maksimalan iznos bio još niži, ne bismo željeli doći u situaciju da trebamo gledati druge daljnje mogućnosti za raspoređivanje i razvoj našeg trkačkog DNK', jasan je bio prvi čovjek Ferrarija Mattia Binotto.

'Nalazimo se u situaciji da ako Formula 1 krene po svojim starim navikama, svi smo u ekstremnom riziku za budućnost Formule 1. No ako razmišljamo unaprijed i idemo ukorak s vremenom, nećemo samo preživjeti ono što se događa, nego na kraju sport može napredovati i svi pobijediti. Ja sam za dobru zdravu raspravu', rekao je Brown koji je predložene mjere štednje Ferrarija za spas malih momčadi nazvao kontradiktornim kao i da se osobno ne slaže s njima.

Na odgovor nije dugo trebalo čekati, a on je došao iz McLarena koji čak predlaže da maksimalan proračun u budućnosti bude samo 100 milijuna dolara. Prvi čovjek britanske momčadi Zak Brown uvjeren je da bi Formula 1 bila izložena riziku ukoliko se ne prihvati smanjenje proračuna.

U McLarenu su se dotaknuli i mogućeg odlaska Ferrarija iz Formule 1. Brown ne bi želio da se takvo nešto zaista i dogodi, ali...

'Ne bih volio vidjeti da napuštaju sport, ne bih volio da bilo tko napusti sport, to je nešto što ne bi htjeli da se dogodi. Međutim, mislim da sport može preživjeti s 18 bolida na stazi. Mislim da postoje i drugi proizvođači koji bi mogli pokriti dva tima (kupca) koji su trenutačno na njihovim motorima. S druge strane, ako se donese previsok proračun to bi isključilo one koji ulažu u Formulu 1. Mislim da F1 ne može preživjeti s 14 bolida na stazi. Zato mislim da bi mogli preživjeti bez njih, ali zapravo mi je draže da ostanu u sportu. Mislim da je Formula 1 puno bolja s njima nego bez njih.'