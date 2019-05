Ana Đerek u Osijeku osvojila zlato na tlu, Tin Srbić pao s preče...

Najbolja hrvatska gimnastičarka Ana Đerek osvojila je zlatnu medalju na natjecanju Svjetskog kupa koje je u nedjelju završeno u Osijeku, nakon što je briljantno izvela svoju vježbu na tlu, dok je najbolji hrvatski gimnastičar Tin Srbić zbog pada završio kao šesti na preči...

Nažalost, Srbić nije stigao do trećeg uzastopnog zlata u Osijeku. Na ovogodišnjem izdanju domaćeg Svjetskog kupa Tinu je zbog pada na početku vježbe pripalo šesto mjesto s ocjenom 12.933.

'To je gimnastika. Jako rijetko griješim, ali to je pokazatelj da svi griješe, to se jednostavno događa. Obožavam nastupati pred punom dvoranom, publikom, to me još više digne. Problem je kad nisi u formi, jer to onda u gimnastici ne može baš pomoći. To sam sad doživio i shvatio. Postavio sam si previsoka očekivanja, idem probati raditi tu najtežu vježbu. Dogodio se pad i realno kad padneš na početku vježbe, jako je teško uopće nastaviti dalje. Drago mi je da sam uspio doći do kraja vježbe bez pada. Realno sam zadovoljan da sam skupio hrabrost za tu najtežu vježbu', rekao je Tin Srbić.

Najbolji prečaš na DOBRO World Cup Osijek 2019. tako je postao Rus Aleksej Rostov (13.733). Srebrna medalja pripala je još jednom Rusu, Aleksandru Karcevu (13.600), dok je brončano odličje osvojio Cipranin Ilian Georgiou.

Hrvatska reprezentacija tako je na na ovogodišnjem izdanju Svjetskog kupa u Osijeku imala čak šest velikih finala, a zlatne medalje osvojili su Robert Seligman na konju s hvataljkama te Ana Đerek na tlu.