Alonso se 'smrznuo' kada je vidio Mbappea s bolnom grimasom, jer u Madrid dolaze Juve i Barca

Francuski izbornik Didier Deschamps potvrdio je da je Mbappé osjetio bolove, ali da situacija zasad ne djeluje zabrinjavajuće.

'Kylian je dobio udarac u isti gležanj i osjeća bol. Takvi se kontakti događaju, to je normalno. Bol se smanjuje kad odmara. Trenutno nema razloga za brigu, iako osjeća nelagodu zbog koje mu nije ugodno. Vidjet ćemo kako će se stanje razvijati, zasad samo osjeća bol', rekao je Deschamps za francusku televiziju TF1.

Liječnički nalazi donijeli olakšanje Madridu

Unatoč bolovima, 'desetka' Reala može odahnuti – kao i svi navijači madridskog kluba. Novinarka Arancha Rodríguez s postaje COPE potvrdila je da su pregledi pokazali kako se ne radi o ozbiljnoj ozljedi.

'Mbappé je obavio preglede u Madridu i isključena je ozbiljnija ozljeda. Trebao bi se sljedeći tjedan vratiti treninzima s momčadi', objavila je Rodríguez na društvenim mrežama, što je donijelo veliko olakšanje među navijačima Reala.

Real Madrid zasad nije objavio službeno priopćenje, što se u klubu tumači kao dobar znak. Alarm koji je sinoć nakratko zavladao među navijačima – pokazao se kao lažna uzbuna.

Fokus na Juventus i Barcelonu

Ova vijest iznimno je važna za trenera Xabija Alonsa i njegov stručni stožer, posebno s obzirom na zahtjevan raspored koji čeka Real Madrid. Uskoro slijede okršaji s Juventusom u Ligi prvaka (22. 10.) i Barcelonom u LaLigi (26.10.).

Mbappe će zasad ostati u Madridu kako bi započeo proces oporavka i povratka u punu formu. Još nije poznato hoće li Alonso riskirati s njegovim nastupom u nedjelju protiv Getafea na Coliseumu, ali u Realu vjeruju da će njihov superstar uskoro ponovno biti spreman za najvažnije utakmice.