Alonso optužen da radi isto što i Neymar u nogometu: Je li to istina?

Kevin Magnussen odgovorio je Fernandu Alonsu koji je pritiskao suce u Silverstoneu da ga kazne tvrdnjom da svojim ponašanjem Španjolac podsjeća na Neymara koji isto radi u nogometu...

Posljednji u nizu okršaja imali su na prvom slobodnom treningu u Silverstoneu prije dva tjedna kad je Magnussen zasmetao Alonsu, a ovaj na sav glas tražio oštru kaznu od sudaca.

'Uvijek se mnogo žali putem radio veze. No, to vidite i u drugim sportovima. I veliki sportaši to rade, poput Neymara. Mislim da malo pretjeruje,' poručio je Španolcu Kevin Magnussen i dodao:

'Suci uopće nisu reagirali na njegove pritužbe. Fernando radi svoj posao, jedan je od najboljih vozača i zna koje sve gumbe pritiskati. Pokušava izvući što je više toga moguće za sebe. Nije mu upalilo u Silverstoneu.'

Vozač Haasa uoči utrke u Hockenheimu ovim komentarom svakako nije pomogao da se njegov odnos s Alonsom normalizira...