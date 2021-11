Aktualne europske prvakinje bile su prejake; hrvatske košarkašice hrabro su se borile, ali Srpkinje su na kraju slavile s 18 koševa razlike

Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija u svom je drugom nastupu u skupini E kvalifikacija za plasman na EuroBasket koji će se 2023. godine igrati u Sloveniji i Izraelu izgubila kao domaćin u Zaboku od europskih prvakinja Srbije 66:84

Hrvatska je odigrala ravnopravnu prvu četvrtinu protiv Srbije, no naša najbolja igračica Ivana Dojkić je nažalost već u prvih 10 minuta napravila tri osobne pogreške pa ju je izbornik Stipe Bralić morao povući s parketa.

preko trnja do zvijezda

U drugoj četvrtini Hrvatska je držala priključak do četiri i pol minute prije odlaska na odmor kada je bilo 33:40, no do kraja prvog poluvremena Srbija je na krilima vrlo raspoložene Aleksandre Crvendakić serijom 15:2 pobjegla na nedostižnih 20 koševa razlike.

Mnogo boljom igrom u obrani Hrvatska je u nekolio navrata u trećoj četvrtini smanjila na 11 koševa zaostatka, a tricom Dojkić na početku četvrte četvrtine se približila i na minus osam (54:62), no bliže od toga nije mogla.

Ana-Marija Begić s 19 i Ivana Dojkić s 18 koševa bile su najefikasnije u sastavu Hrvatske, dok je Crvendakić ubacila 33 koša za Srbiju.