Ako je ovo istina, pitamo se kako će Luka Modrić i trener Lopetegui surađivati u budućnosti

Najbolji nogometaš svijeta u 2018. godini, naš Luka Modrić, na veliko iznenađenje Realovih navijača, okršaj protiv moskovskog CSKA, a kojeg su Rusi i dobili 1:0, počeo je na klupi

Momčad madridskog Reala u rezultatskoj je krizi, jer u zadnje tri utakmice 'kraljevi' su upisali dva poraza i jedan remi. Posljednji poraz doživjeli su u utorak u sklopu Lige prvaka, na gostovanju kod moskovskog CSKA.

Nakon što je na početku sezone češće bio na klupi, nego u startnoj postavi, Luka Modrić se u posljednje vrijeme našao u početnoj postavi. No, poraz od Seville (0:3) te remi s Atleticom (0:0), nisu uvjerili trenera Lopeteguija da je Modrić u pravoj formi i zato ga je na utakmici u Moskvi ostavio na klupi. Sve do 58. minute, no ni njegov ulazak nije donio rezultatski pomak.

A sve to navodno jako ljuti hrvatskog reprezentativca. Novinar Eduardo Inda tvrdi da su baš hrvatski veznjak i napadač Mariano jako nezadovoljni.