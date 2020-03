Ajax šokirao potpunom bešćutnošću: Nogometašu koji se probudio iz kome raskinuli ugovor prije njegova isteka

Abdelhak Nouri se nedavno probudio iz kome i oporavio od srčanog udara, a Ajax koji je priznao odgovornost za neadekvatno liječenje mu je raskinuo ugovor dva mjeseca ranije

Abdelhak Nouri bio je nadolazeća zvijezda nizozemskog Ajaxa, ali za 22-godišnjeg nogometaša se sve preokrenulo preko noći. U srpnju 2017. godine na prijateljskoj utakmici protiv Werdera iz Bremena je doživio srčani udar i od tada je bio u komi. Nesretnom Nouriju je mozak predugo ostao bez kisika i liječnici nisu mogli ništa nego moliti da se iz kome probudi.

Na sreću, to se i dogodilo i prije nekoliko dana je pušten kući. Ljudi bliski mladom nogometašu kažu kako se osjeća bolje, no ostao je nepokretan i komunicira samo micanjem obrva. Osim što mu je zdravlje nepovratno uništeno, za još loših vijesti pobrinuo se Ajax koji je pokazao da mu nimalo nije stalo do ljudske strane priče, već da je za njih nogomet isključivo biznis.

Nizozemski je prvoligaš hladno raskinuo ugovor s Nourijem i to dva mjeseca prije njegovog isteka. U Nizozemskoj se ugovori koji se nemaju namjeru produljivati mogu raskinuti dva mjeseca prije njihovog isteka, a ako se ne raskinu, automatski se produljuju na dodatnih godinu dana. Ajax je Nourija za vrijeme kome uredno plaćao, a sada se s obitelji nogometaša našao na sudu što je vjerojatno i potaknulo odluku o raskidu ugovora.