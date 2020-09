Zvuči nevjerojatno: Snimanje nekih scena iz 'Forrest Gumpa' Tom Hanks je sam morao platiti

Redatelj Robert Zemeckis i glumac Tom Hanks očito su snažno vjerovali u svoju viziju snimajući film 'Forrest Gump', obzirom da su za snimanje nekih scena sami dali novac

Čini se da kultni film iz 1994. godine nije uživao veliko povjerenje Paramounta koji je odbio povećati proračun za snimanje nekoliko scena, uključujući i poznatu scenu u kojoj Forrest trči širom SAD-a.

Otkrio je to Tom Hanks gostujući u podcastu In Depth With Graham Bensinger, rekavši kako mu je Zemeckis priopćio da studio neće financirati tu scenu jer je preskupa.

No redatelju je ta scena bila presudna za film pa se obratio glavnom glumcu s alternativnim rješenjem.

'Došao mi je i rekao kako će snimanje trčanja koštati određeni iznos dolara. Nije bilo jeftino, a ja sam mu rekao 'U redu. Ti i ja ćemo podijeliti taj iznos i vratiti novac Paramountu, ali momci iz Paaramounta će morati podijeliti još malo zarade s nama'. Studio je na to rekao 'Sjajno, sjajno, OK', a ispalo je to dobro i za nas', prisjetio se Hanks.