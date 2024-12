Zvuči kao san: David Beckham ima silnu želju za posebnom titulom

Unatoč kontroverzama, poziv na banket ponovno je pokrenuo šuškanja o mogućnosti da Beckham uskoro dobije vitešku titulu, onu o kojoj mašta već godinama...

On je, naime, odrastao u Chingfordu i redovito je posjećivao Buckinghamsku palaču s djedovima, prateći ceremonijalne događaje kao što je Trooping the Color. Godine 2003. primio je OBE (Order of the British Empire) od pokojne kraljice, a činilo se da bi viteška titula mogla biti sljedeći korak.

'David dolazi iz radničke klase, obitelji s East Enda, vrste ljudi koji su tradicionalno visoko cijenili kraljevsku obitelj, a posebno kraljicu', rekao je prijatelj obitelji Beckham.

Silna želja za viteškom titulom

Već 2017. godine Beckham se ljutio zato što mu nije dodijeljena titula, a u javnost su procurili i e-mailovi u kojima je kritizirao počasni odbor nakon što ga nisu uvrstili na listu za titulu.

Iako njegovo ime neće biti na popisu dobitnika ovogodišnjih počasnih priznanja, sve upućuje na to da bi ga titula mogla čekati u budućnosti. Nasuprot tome, Gareth Southgate, bivši engleski trener, navodno će uskoro primiti to priznanje.