Zvijezda 'Uvoda u anatomiju' otvoreno o najneugodnijoj sceni u seriji

Oboje su plakali

'T. R. i ja smo jako dobri prijatelji i morali smo snimiti ljubavni scenu koja je bila toliko neugodna i nezgodno da smo oboje plakali. On to nije želio raditi, ni ja to nisam željela raditi. Kad smo to snimili, bilo je tako loše. A onda je produkcija rekla da je bilo previše guranja', prisjetila se glumica. 'U najgoroj noćnoj mori moraš to odraditi jednom, ali mi smo morali ponovno snimati. Morali smo to odraditi dva puta', rekla je kroz smijeh.