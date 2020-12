Zvijezda 'Seksa i grada' otkrila kad je donijela odluku da neće imati djece

Slavna Kim Cattrall, publici najpoznatija po ulozi Samanthe u seriji 'Seks i grad', shvatila je da je nemoguće imati djecu i radne dane od 19 sati pa se odlučila za karijeru

'To je bilo 1998. Morala bih postati neka vrsta znanstvenog pokusa. Moj partner i ja bismo morali imati snošaj točno u određeno vrijeme. Jednostavno nije bilo načina na koji bi to mogla izvesti, a da ostanem emotivno i fizički zdrava, i da uz to još radim po 19 sati', rekla je 64-godišnja Kim Cattrall u nedavnom intervjuu.

'Imala sam 41 godinu i shvatila sam da moram donijeti odluku. A ja obožavam raditi i posao mi je bio pasoš u neovisnost, slobodu i obrazovanje. Razmišljala sam o tome kad sam imala 40, kad su se pristigli scenariji prepolovili jer više nisam bila mlada. Uloge kakve sam prije glumila išle su mlađim ženama. Takvo je bilo stanje u industriji i u velikoj mjeri još uvijek jest', nastavila je pričati Kim Cattrall.

'No, sjajna stvar je što žene danas ipak mogu dobiti ulogu prikladnu svojim godinama jer ima sve više scenaristkinja. Kad se sve to uzme u obzir, dobiti ulogu u seriji kao što je 'Seks i grad' koja na početku nije bila, ali je kasnije postala vrlo feministička, pogotovo kad je u pitanju seksualnost i moj lik, bila je nešto posebno. Jednostavno sam pomislila da nisam sigurna mogu li to izvesti, a čak i ako se držim svega što mi liječnik preporučuje, moglo bi se dogoditi da ne uspijem održati trudnoću. Pošto mi se to već dogodilo, odlučila sam zbog vlastitog zdravlja pronaći neki drugi način imati djecu i biti roditelj', rekla je Kim Cattrall.

Glumica je dodala kako je tempo snimanja i promoviranja serije 'Seks i grad' bio vrlo intenzivan, a njoj je taj format posla bio nov. No, Kim nije žao jer joj je bilo zabavno i obožavala je to što radi.

Iako većinu vremena živi u New Yorku, Kim Cattrall pandemiju je za sad prebrodila u Kanadi.