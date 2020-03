Zrinko Tutić o vremenu kad je stvarao zvijezde: 'Slava je posljedica a ne uzrok, a danas su ljudi ni za što slavni'

Da je jednostavno reći kako se stvara zvijezda, svako jutro, do prve kave, on bi, kaže, napravio tri nove zvijezde. Cijenjeni skladatelj i kantautor Zrinko Tutić koji je zaslužan za brojne karijere domaćih izvođača tvrdi da je najvažniji Božji dar, a potom i obrazovanje

To je vic, to ne postoji. Ne postoji ni jedna zvijezda realityja koja ima publiku. Važna je samo gledanost, share, sve drugo je nevažno. Slava je posljedica a ne uzrok, a danas su ljudi ni za što slavni', izjavio je skladatelj za 24sata .

Iz Zrinkovog 'Tutica' devedesetih su iznikle mnoge zvijezde poput Severina, Maja Blagdan, Tajči, Crvene jabuka, no nikad nije radio s početnicima. Doris Dragović je, prije nego je došla u Tutico, pet godina pjevala u grupi More, a Massimo Savić pjevao je u grupi Dorian Gray.

Sa Željkom Bebekom je imao drugačije iskustvo.

'Nakon njegovog odlaska iz Bijelog dugmeta pala mu je popularnost, nije se potrefilo da se našao s nekim autorom. Preko raznih ljudi pitalo se bih li ja to želio raditi. Rekao sam da ja to znam raditi, a on je sjajan pjevač. Prenosio je do tad energiju ali s njim je bilo teško jer nisam kretao od nule nego od -300. Trebalo je povratiti publiku. I uspjeli smo, a ključ cijele priče opet je - ima li alkemije autora i izvođača. I svih drugih suradnika, producenta, aranžera', rekao je.