Plavokosa Zadranka jedan je od najvrjednijih kotačića mašinerije informativnog programa HTV-a. Profesionalna, britka, uporna urednica i voditeljica HTV-ovih emisija 'Tema dana' i 'Otvoreno' otkrila nam je kako se sprema za sučeljavanje s političarima, kakva su njezina iskustva sa stresnim situacijama poput one kad je gledatelje neposredno nakon potresa u Zagrebu od jutra do mraka izvještavala s terena i govorila o poziciji žena u društvu. Doznali smo i poneke detalje iz njezina života koji se ne tiču posla

Srećom, u novinarskoj karijeri nisam se dosad previše susretala sa situacijama u kojima su ljudski životi u pitanju, svakako ne na ovakvoj razini, ali bilo je pojedinačnih slučajeva, izvještavanja o požarima ili prometnim nesrećama, no to nije usporedivo. Često se kaže da su intenziteti isti s obje strane emotivne skale, pa bih to možda jedino usporedila s izvještavanjem s Olimpijskih igara uz osjećaj pozitive koji preplavljuje, koji moraš svladati da bi odradio posao od jutra do sutra dok spadaš s nogu i ne smiješ stati, jer ako staneš, gotov si. Ali potres zaista ne bih mogla usporediti ni s čime što sam dosad radila.

Kako danas s odmakom gledate na to, je li vam to usporedivo s ičim što ste dosad radili?

Samo na početku krize zbog koronavirusa osjećao se stres, dok se nismo snašli u danim okolnostima, ali to je kratko trajalo. Vrlo brzo smo ušli u kolotečinu, zapravo čak mi je na trenutke nedostajalo adrenalina i strke koji naš posao inače nosi. Svi smo se fokusirali isključivo na jedno: koronavirus, a srećom je to u Hrvatskoj, što se tiče zdravstvenog aspekta, prošlo, barem zasad, prilično bezbolno, tako da nije bilo nekog velikog stresa. Nadam se da će tako i ostati.

Sve emisije koje radim idu uživo i draže mi je da je tako, puno sam koncentriranija, mozak mi bolje radi. Kad nešto snimam, mogu pogriješiti sto puta na istoj stvari, a uživo se to ne događa. Velike izborne emisije poput sučeljavanja su vrlo izazovne, ali ja ne osjećam stres, nisam taj tip. Desetak minuta prije početka znam osjećati lagani grč nervoze u želucu, no one sekunde kad krene špica sve nestaje, unutra sam i nema mjesta za greške. Koncentracija je maksimalna. Najviše volim raditi u paru s Mislavom Togonalom, on je naš broj jedan što se tiče politike - užitak mi je raditi s njim, odličan je kolega i s obzirom na to da ima ipak puno više utakmica tog tipa u nogama od mene, od njega u svakoj emisiji koju odradimo i puno naučim.

Pisanje me oduvijek zanimalo, ali što se tiče karijere, moj put je prema želji mojih roditelja bio trasiran prema turizmu ili školi, a studirala sam engleski i njemački jezik. U gimnaziji sam bila jedan od urednika školskog časopisa Spužva i u njemu su bili moji prvi novinarski koraci. Imala sam u četvrtom razredu sjajnog nastavnika, Antu Mihića, koji nam je držao vjeronauk, ali bilo je tada puno više drugih tema. Jednom nam je kao gosta na sat doveo Mladena Stubljara. Postavila sam pitanje: 'Kako se radi Dnevnik?' U tom trenutku nisam ni sanjala da ću jednog dana zaista biti dio Dnevnika HTV-a. Kad sam upisala studij, u prvom semestru, prijateljica mi je rekla da je čula da Hrvatski radio Radio Zadar ima audiciju i rekla: 'Idemo se javiti.' Bila sam, naravno, za. Audiciju sam prošla, iako jedva, jer nisu bili impresionirani mojim izgovorom. Momentalno sam se zaljubila u radijski eter i novinarstvo i za mene nije bilo dvojbe da je to posao za mene. Nije to bila svjesna odluka. I novinarstvo spada u kategoriju zanimanja koja su poziv.

Uh, to je teško pitanje s obzirom na to da je riječ o sad već 26 godina mog života. Možda u prvom redu ljude koje sam upoznala te situacije koje su me izgradile kao osobu. Ustvari... ono najvažnije je da sam privilegirana da radim posao koji volim.

Imate li neke osobne preferencije koje možda trenutno ne upražnjavate, a imate namjeru i željeli biste?

Vaš portal nema toliko prostora koliko je duga lista mojih želja. (smijeh) Putovanja pod broj jedan. Vrata mog hladnjaka su solidno popunjena magnetićima, ali na vrhu ima jedan na kojem piše 'I haven't been everywhere, but it is on my list'. Mislim da je to najbolji odgovor na vaše pitanje. Ta su putovanja isprepletena s adrenalinskim izazovima, idejama o putopisnim dokumentarcima, možda jednog dana knjiga...

Žena ste ugodnog izgleda, visokoobrazovana, kolege vas vole i cijene. Jeste li se ikad susreli s neukusnim šalama muških kolega? Smatrate li da je pozicija žena u društvu još uvijek lošija?

Sve što sam zacrtala u životu i realizirala sam. Mislim da žena koja je odlučna, svjesna svojih kvaliteta, znanja i vještina može ostvariti svoje ciljeve. Kad se tako postaviš, nema toga što ti može stati na put. No postoje stakleni stropovi, nevidljive barijere. Naše društvo je u mnogočemu još uvijek prilično konzervativno te se ženama ne pružaju iste prilike i mogućnosti kao muškarcima. Puno toga je i na nama samima, neke stvari su ženama biološki i odgojno usađene, tako da smo same sebi ponekad prepreka. Što se tiče neukusnih šala na radnom mjestu, mislim da nijedna od nas nije pošteđena toga i čini mi se da je najveći problem to što su neki neprimjereni komentari društveno prihvatljivi, a ne bi trebali biti jer previše zadiru u intimni prostor. Treba se znati postaviti, biti jasan i zadržati integritet kao dama. Žena treba biti ženstvena, ali ako je ženstvena, to ne znači da je manje sposobna.