Znanstvenici otkrili na kojoj se temperaturi inaktivira koronavirus, a evo kako to upotrijebiti u domaćinstvu

Porastom temperature i vlage, poznato je od ranije, ubrzava se inaktivacija virusa, pa tako i SARS-CoV-2 koji uzrokuje Covid-19. Iako temperatura i vrijeme potrebni za inaktivaciju virusa ovise o čimbenicima poput površine na kojoj se on nalazi i količini prisutnog virusa, znanstvenici su uspjeli izračunati te vrijednosti

Istraživači su procijenili da će većina koronavirusa biti gotovo u potpunosti ubijena nakon izlaganja temperaturama od 65 ° C ili višim dulje od tri minute. Također su ustanovili da je potrebno duže izlaganje temperaturama nižim od 65 ° C da bi se iskorijenio virus.

Do sličnih zaključaka došle su još neke studije, pa je tako ona objavljena u časopisu The Lancet Microbe ispitivala kako temperatura utječe na velike količine SARS-CoV-2 u laboratorijskim uvjetima. Otkriveno je da temperatura od 70 ° C ubija virus nakon pet minuta.

U istraživanju objavljenom u Applied Physics Letters koristilo se matematičko modeliranje. Procijenjeno je da će na temperaturi od 70 ° C virus biti ubijen nakon dvije i pol minute. Dakle, velika je vjerojatnost da temperatura od oko 70 ° C učinkovito i brzo ubija SARS-CoV-2 koji uzrokuje Covid-19. Ipak, treba imati na umu da to ovisi i o površini na kojoj se nalazi virus te o količini virusa koji je na toj površini prisutan.

Kako ova saznanja koristiti u domaćinstvu?

Prilikom pranja rublja, na perilici odaberite temperaturu od barem 70 stupnjeva Celzijevih. Međutim, i kombinacija niže temperature od toga s deterdžentom može pomoći u uklanjanju virusa. Za dodatnu sigurnost koristite deterdžent na bazi izbjeljivača, a sušite li rublje u sušilici, učinite to odmah nakon pranja, koristeći najvišu moguću temperaturu. Iz sušilice ga vadite tek kad je potpunosti suho. Preporučuje se da pri stavljanju odjeće u perilicu, ako postoji mogućnost da je kontaminirana, koristite rukavice.

Osim pranjem rublja na barem 70 stupnjeva Celzijevih, piše Heathline, nema puno načina na koje koristeći temperaturu možete sigurno i učinkovito eliminirati novi koronavirus u svom domu. Upozoravaju i da neke metode povezane s temperaturom zapravo mogu biti štetne, poput izlaganja sebe visokim temperaturama pod vrućim tušem ili vrućom kupkom, u sauni ili koristeći vrući zrak sušila za kosu. Niti pretjerano izlaganje suncu neće vam pomoći u eliminaciji virusa, ali UV zrake mogu nanijeti štetu vašoj koži, kao i što vruća voda kojom pokušavate ubiti viruse na površinama u domaćinstvu može nanijeti štetu samim površinama.

Za uklanjanje SARS-CoV-2 iz svog doma, redovito dezinficirajte površine koje se često dodiruju i ne zaboravite redovito prati ruke.