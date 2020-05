Nakon uspjeha filma 'Extraction', s Chrisom Hemsworthom u glavnoj ulozi, Netflix je odlučio pojačati produkciju akcijskih filmova. Za zvijezdu novog akcijskog trilera odabrali su zgodnu glumicu Jessicu Albu

Najveća baza podataka o filmu na interentu, IMDb, o filmu za sada samo navodi kako 'žena u svom malom gradu protiv svoje volje postaje heroj'. Izvor Varietyja, obzirom na prijem Netflixovih filmova 'Spenser Confidential' i 'Extraction' kod publike, filmu predviđa uspjeh, možda čak i pokretanje franšize.

Indonezijskoj filmašici Mouly Suryaji ugled je u redateljskim krugovima porastao nakon premijernog prikazivanja njenog filma 'Marlina the Murderer in Four Acts' kao službenog izbora u programu Directors’ Fortnight selection na Filmskom festivalu u Cannesu 2017. godine.

Jessica Alba najupečatljiviji trag ostavila je u televizijskoj seriji Jamesa Camerona 'Anđeo tame' i filmovima 'Sin City' i 'Fantastična četvorka'. Trenutno glumi u originalnoj seriji američke kablovske televizije Spectrum, kriminalističkoj drami 'LA’s Finest', u kojoj je također izvršna producentica. Nedavno je najavila i dokumentarnu seriju na Disney Plus servisu 'Roditeljstvo bez granica', u kojoj će biti voditeljica i izvršna producentica.

Lijepa glumica uspješno plovi i poduzetničkim vodama. Osnivačica je milijardu dolara vrijednih kompanija Honest Company i Honest Beauty, a svojim kozmetičkim proizvodima i proizvodima za kućanstvo podržava etički konzumerizam.