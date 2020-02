Zdravko Škender progovorio prvi put nakon smrti sina: 'U zadnjih pet godina mi se raspao brak, izgubio sam majku, izgubio sam brata i sina'

Šibenski pjevač sredinom siječanja ove godine izgubio je sina, a sad je prvi put progovorio o tom ogromnom gubitku, njihovom posljednjem razgovoru te razvodu od supruge

Pjevač je kroz suze pred kamerama RTL-a ispričao sve o posljednjem razgovoru sa sinom Tomislavom, rastavi od supruge te kako nastavlja živjeti nakon neizrecivog gubitka.

Iako još nije službeno potvrđeno, čini se da je 39-godišnjeg Tomislava, koji je preminuo 17. siječnja ove godine, izdalo srce.

'Ja sam još uvijek pod tim stresom, ne mogu nažalost to prihvatiti. Teško je, međutim, uz pomoć nekih antidepresiva koje uzimam podnosim bol koja je u meni', rekao je Zdravko.

Dan prije nego je preminuo, Tomislav je ocu poslao dirljiv video. 'Poslao mi je spot koji je on posebno napravio s mojim slikama i to me jako pogodilo. Na taj način je pokazao ljubav za svog oca, kao što sam ja volio svojeg sina, ali nemam snage to više gledati', rekao je Škender. Iako je njihov odnos imao uspona i padova, u posljednje vrijeme često su se viđali.