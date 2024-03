Zbog ovog se Eva Mendes nije pojavila na Oscarima sa suprugom Ryanom Goslingom

S bejzbolskom kapom i odjevena u traper suknju i traper košulju, Evin izgled bio je daleko od modnih haljina po narudžbi viđenih na događaju. Eva je ranije govorila o razlozima zašto ne ide na događaje na crvenom tepihu s Ryanom kada je objavila snimke iz Place Beyond The Pines iz 2011. godine . 'Magija je stvarna. Nismo se upoznali na setu. Čarolija je počela mnogo ranije, ali evo male čarolije snimljene kamerom,' napisala je tada.

'Oh, čekaj - za one koji me mogu uhvatiti u 'laži' - samo smo jednom bili zajedno na crvenom tepihu kada smo promovirali ovaj film,' dodala je.

Glumica je na Instagramu podijelila snimak na kojem se vidi kako pozira ispred Ryanove garderobe. Pogledajte ga ovdje.

'Uvijek uz svog muškarca', napisala je Eva, koja je u vezi s Goslingom otkad su se upoznali na snimanju njihova filma The Place Beyond the Pines 2012. godine. Ryan je kasnije izašao na pozornicu za epsku izvedbu 'I'm just Ken' noseći jarkoružičasto blještavo odijelo. Također je bio nominiran za najboljeg sporednog glumca, ali je izgubio od Roberta Downeya Jr. (Oppenheimer.)