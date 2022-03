Zbog javnog prozivanja Putina dvije je godine provela iza rešetaka u Sibiru, a njezin rat traje i dalje

Ruska umjetnica i jedna od osnivačica kultne umjetničke i izrazito opozicijske ruske skupine Pussy Riot, koja je zbog protivljenja režimu Vladimira Putina završila i u zatvoru, sada koristi NFT za borbu protiv diktatora

Tu grupu osnovala je 2011. godine, a već godinu kasnije osuđena je sa druge dvije članice skupine zbog huliganizma na dvije godine zatvora. Nije pomagalo ni to što kod kuće imaju malu djecu, a zbog nehumanih uvjeta čak su se odlučile na štrajk glađu.

Zbog svega što je proteklih godina prošla, Nadya Tolokonnikova nalazi se na tajnoj lokaciji, a s novinarima koji i uspiju stupiti s njom u kontakt, priča putem Zooma. Nadya je u Rusiji, ali i cijelom svijetu odavno poznata i to kao jedna od osnivačica kultne umjetničke i izrazito opozicijske ruske skupine Pussy Riot .

Bila je tu riječ o vrlo jednostavnom prikazu ukrajinske državne zastave koji se u NFT formatu prodavao isključivo za kriptovalute, a isti je na dražbi koja je trajala tek pet dana, prodan za 7.1 milijuna dolara. Novac je odmah podijeljen organizaciji 'Come Back Alive', koja mobilizira potporu ukrajinskoj vojsci i civilima, kupujući medicinske potrepštine, streljiva i slično.

Nju samu invazija na Ukrajinu je slomila: 'U panici sam i plačem svaki dan. Mislim da ovdje nije bilo nikakve zdrave logike. Nije to nešto što se moralo dogoditi, to je katastrofa zbog koje će živote izgubiti tisuće ljudi. Ljudi zaboravljaju koliko su diktatori opasni. Još smo 2014. pričali u britanskom parlamentu, u američkom Senatu... Objašnjavali smo kako se mora pričati s Putinom. S njim nema na lijepo. Diktatori se ponašaju kao zatvorski upravitelji i tretiraju dobrotu kao slabost.'

Govoreći o tome, prisjetila se i svoje zatvorske kazne, rekavši kako je bila spremna umrijeti: 'AKo se borite s diktatorom, morate mu pokazati da ste spremni boriti se da smrti. Mislim da je to razlog zašto Ukrajina zapravo pobjeđuje: možda će izgubiti neki od gradova, no spremni su ići do kraja, za razliku od ruske vojske.'

Sve to ipak je ostavilo itekakav trag i traumu na njoj. 'Kada su me pustili jedva sam funkcionirala, a 2014. sam patila i od nekoliko oblika depresije. Još uvijek sam na lijekovima zbog depresije uzrokovane PTSP-om.'

Nadya Tolokonnikova smatra kako Putina može zaustaviti jedino masovni ustanak milijuna ljudi iako je, priznaje, svjesna koliko je to nevjerojatno opasno. 'Putin je lud, on bi mogao otvoriti vatru na svoj narod i doista razumijem zašto već svi Rusi nisu na ulici.'