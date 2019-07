Završeno 17. izdanje Seasplash festivala, ujedno prvo na Martinskoj u Šibeniku

17. izdanje Seasplash festivala, koji se ove godine premijerno održao u Dalmaciji, na rtu Martinska pored Šibenika, završilo je u ponedjeljak ujutro. U zadnjih nekoliko dana, ova nova festivalska lokacija postala je dom za brojne ljubitelje reggae, dub, roots, ska i sličnih glazbenih žanrova iz regije i cijele Europe.

Na samom ulazu u šibenski kanal, i s predivnim pogledom na grad Šibenik, Martinska je malo koga ostavila ravnodušnim. Program Seasplasha započeo je također premijernim koncertom otvorenja prošle srijede, na jednoj od najljepših pozornici Jadrana, Tvrđavi Sv. Mihovila pored Šibenika, na kojoj su nastupali New York Ska Jazz Ensemble, Brain Holidays i Bass Culture Sound System.

Festival se zatim preselio na Martinsku, gdje su uz preko 50 glazbenih imena na četiri festivalske pozornice, posjetitelji mogli uživati i uz bogat dnevni program besplatnih radionica, festivalsku plažu, bazzar, dućan ploča i merchandisea, te u besplatnom smještaju u festivalskom kampu. Seasplash u Šibeniku je proteklih dana bio nezaobilazna destinacija za ljubitelje dobre glazbe i opuštene atmosfere.

Četvrtak, prvi dan festivala, obilježili su nastupi ingenioznog dub producenta Mad Professora, talijanskog reggae benda Patois Brothers te austrijskog dub sastava Moby Stick na MainSplash pozornici, te raznovrsni programi DubSplash i SoundSplash pozornica gdje je ples potrajao do ranih jutarnjih sati. Petak je donio odličan nastavak festivalske atmosfere uz izvođače Krak in Dub, Janaku Selektu, Cause4Concern, te domaće snage High5 i Kali Fat Dub.

Subota je pripala Adriana Sherwoodu legendarnom britanskom producentu, poznatom po raznovrsnosti u radu s različitim glazbenicima poput Blur, Nine Inch Nails, Sinead O’Connor, The Cure. Tu su se našli još i predvodnici britanske roots i dub eksplozije - Vibronics, beogradski sastav Soulcraft s novim pjevačem Ras Mc Beanom, petočlani dub sastav iz Zagreba Bamwise, te njihovi sugrađani One Dread, poznati po obradama roots, rock, reggae, dancehall hitova.