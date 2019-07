Zanosna Tara neodoljivo podsjeća na hollywoodsku ljepoticu Jennifer Lopez

Tara, koja je duetom s Ivanom Zakom zapalila scenu, izgleda bolje nego ikad! I svakako ne možemo pobjeći od činjenice da neodoljivo podsjeća na seksipilnu J.Lo, a spot za novu pjesmu Kakva noć definitivno će vas natjerati da se složite s nama

Sigurni smo kako će joj mnogi zavidjeti nakon što pogledaju spot pa smo Taru pitali kako održava izvrsnu liniju: „Sport i ples! Redovito vježbam i zaista uživam u tome, a ples je moja stara ljubav. Preporučujem ga svima jer pomaže izbaciti stres, podiže hormon sreće i stvara vidljive rezultate. Ali moram priznati i da je energija moje kćerkice izvrstan osobni trener“, sa smiješkom nam govori Tara.

I moramo se složiti da ples Tari itekako dobro ide. Ali i pjevanje, naravno! Tekst za novu pjesmu potpisuje njezin glazbeni partner, Ivan Zak, a za video i fotografiju zaslužni su Dario Radušin i Petar Krajačić Vilović. „U potpunosti sam se pronašla u ovoj zabavnoj i pop glazbi i svaka nova pjesma i snimanje novog spota su mi veliko veselje! Dodatno me motivira i rad s ekipom profesionalaca kao što su Zak, Dario i Petar jer onda si siguran da radiš pravu stvar. No, ono što mi je najvažnije je reakcija publike koja je i više nego pozitivna i to mi je glavni motiv da nastavim dalje u ovom ritmu“, rekla nam je Tara.