Žanamari se raspištoljila: Obožavateljima nudi 'kućne' fotke

Ovako Žaky gleda tekmu 😘 Za Vatrene samo #redcarpet #style ❤️ Obećala sam ekipi sinoć da ću KAD uđemo finale opaliti fotku u gaćicama na kockice! Ako ih nađem, a ako ne onda ću bez ahahaha 🙈🙈👌🏼 Iako su mi presmiješne te sexy fotke u dresovima, obećanje girl crew-u moram ispuniti! Tako da neće biti ‘fishing for likes’, nego obaveza prema široj obitelji nakon opakog nagovaranja 😂 @laletocollection #laletoarmy 💪🏼 #ootd #dress #croatia #camo #sofa #watching #fifaworldcup #fifa2018

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Jul 2, 2018 at 3:23am PDT