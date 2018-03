Žanamari ponovno provocira: Bujno poprsje jedva prekrila ručnikom

Lijepa Dalmatinka poznata je po izazovnim fotografijama koje često objavljuje na svojim društvenim mrežama, no ovoga puta Žanamari Lalić sve je iznenadila poprilično dubokim dekolteom koji je pokušala prekriti ručnikom

Naime, poznata Makaranka uslikala se tijekom izlaska iz tuša dok je obavljala svoju beauty rutinu. Na licu je pritom nosila masku za osvježavanje tena, no u prvom planu ipak su bile bujne grudi koje je pokušala prekriti ručnikom.

Objavu dijeli Žanamari Perčić (@zanamari) Ožu 26, 2018 at 5:15 PDT

Objavu dijeli Žanamari Perčić (@zanamari) Ožu 15, 2018 at 10:50 PDT

'Sve je u glavi. To sam shvatila nakon trudnoće. Nikad nisam mislila da će mi toliki kilogrami koje sam nakupila tako brzo otići. A to se dogodilo samo zato što sam u glavi razmišljala mršavo. Kad imam višak kilograma osjećam se kao zatočenik u nekom tuđem tijelu i sva kalorična hrana me doslovno odbija. Tek kad sam se ponovo vratila na staru kilažu postala mi je ponovo interesantna čokolada’, rekla je jednom prilikom 36-godišnjakinja.