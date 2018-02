Žanamari oduševila starom fotkom, a pao je i pokoji zločesti komentar

Pjevačica Žanamari Perčić objavila je svoju fotografiju otprije 20 godina i izazvala sveopće oduševljenje obožavatelja, a nije ostala dužna ni zločestim komentatorima

'Imaš ljepotu i stas ali trebaš biti toga i sama svjesna, a ne da ti trebaju komentari da to vidiš! Voliš pokazivati ljepotu izvana, ali bitnija je ona iznutra. Ne poznam to kakva jesi, ali ako imaš i to u kompletu onda si ful osoba!'

'Ako nisi primijetila', odgovorila joj je Žanamari, 'ja ti se bavim glazbom, a taj posao nosi sa sobom i poveću dozu fotografiranja, snimanja videa i sličnog marketinga. Nekad mi je to bio najgori i najteži dio. Danas kad mi je muž fotograf i redatelj mi je to gušt. A kakva sam osoba? Ne mogu me svih 60K followera osobno upoznati ali ako me pratiš i čitaš ponekad i što napišem bit ćeš blizu prepoznati što se krije ispod površine. Masu ljudi samo gleda fotku, a ne cita opis... to je njihova površnost ne moja. Ja često izrazim svoja stajališta, želje i misli kroz svoje insta postove.'

Na komentar o operacijama odgovorila je kako se netko malo zanio s hejtanjem.

'U našoj kulturi se žena ne treba skrivati, a u onima gdje se mora skrivati zabranjeno joj je i puno drugih stvari. Nisam dio takvog stanja uma. Živi i pusti druge da žive', poručila je Žanamari.