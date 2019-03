Žanamari Perčić: 'Živim na tabletama za spavanje'

Zgodna Dalmatinka uvijek djeluje vedro i pršti energijom, ali za tportal Žanamari Perčić otkriva da ima velikih problema sa spavanjem, posebno od kada je postala majka. Uoči novog nastupa u emisiji 'Zvijezde pjevaju' objasnila je da teško usklađuje poslovne i majčinske obveze

'Ja sam recimo umorna oko 11 sati, a onda se to zbog Gabi odgađa do 3 ili 4 kao sinoć recimo. Onda kad do tad čekaš da ideš spavati onda više ni ne spavaš', objasnila je.

Ljepotica je ekskluzivno za tportal najavila da će u subotnjoj emisiji pjevati hrvatsku pjesmu, a tema nove emisije je rock žanr.

'Pripreme za emisiju idu jako dobro, puno bolje nego što to na kraju zvuči u eteru. Nama je stvarno išlo jako dobro i prošli tjedan i ovaj Fly me to the moon je stvarno Frano rasturao na probama, a onda ne znam što se točno dogodilo na nastupu. Mislim da je to samo bio loš trenutak. Sada je rock na redu i izabrali smo hrvatsku pjesmu i on će si sad moći dati oduška napokon.'