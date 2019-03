Žanamari Perčić: 'Frano je prepun samopouzdanja kada su u pitanju voditeljski angažmani, ali pred glazbeni nastup zavlada strah'

Zgodna Dalmatinka Žanamari Perčić za tportal je ispričala kako teku pripreme za novi nastup u HRT-ovu showu 'Zvijezde pjevaju', kako je raditi s Franom Ridjanom te kakvom se uspjehu nadaju nakon ovotjedne emisije

Nakon što su u prvoj emisiji izvedbom Gibonnijeve pjesme 'Ako me nosiš na duši' osvojili 26 bodova i zauzeli visoko treće mjesto na ljestvici parova koji se natječu u novoj sezoni emisije 'Zvijezde pjevaju', Žanamari Perčić i Frano Ridjan odmah su se bacili na posao i uvježbavanje novog nastupa.

Kako je za tportal otkrila zgodna Makaranka, par nam ove subote priprema izvedbu 'Fly me to the moon' slavnog Franka Sinatre.