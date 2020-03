Zabrinuti zbog cijele situacije princ William i Kate Middleton odlučili su pomoći

U ovoj situaciji, koja je zavladala svijetom, nemoćni su i pripadnici kraljevske obitelji, no, unatoč svemu ne mogu sjediti mirno prekriženih ruku i ne raditi ništa. Stoga su se vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea odlučili pokrenuti, njihov rad s udrugama za najmlađe ili one koji se bore sa psihičkim problemima stavljeni su u drugi plan i sve je usmjereno na to kako pomoći narodu da ih u ovim trenucima ne uhvati panika

Kako je otkrio izvor blizak vojvodi i vojvotkinji od Cambridgea za Vanity Fair, kraljevski par ne može samo sjediti i čekati da drugi sve naprave. Epidemija koronavirusa koja je pogodila cijeli svijet, pa tako i Veliku Britaniju, uplašila je i njih, stoga oni žele pomoći.

U idućem periodu u drugi će plan staviti sve svoje već ugovorene poslove i fokusirati se na pomoć svojem narodu koji se bori s pandemijom. 'Vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea nisu u najranjivijem sektoru, stoga žele pomoći. Njihovi suradnici trenutno prolaze kroz sve najnovije savjete vlade, što jasno daje do znanja da će se fokus njihovog posla pomaknuti', otkrio je izvor.