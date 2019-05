Lijepa Viktorija Đonlić Rađa raspametila žiri: 'Čestitam vam na najboljoj izvedbi ikad'

Još dvije emisije showa Nove TV 'Ples sa zvijezdama' dijeli nas od polufinalne večeri. Večeras će svoja plesna umijeća pokazati pet parova, a mjesta u polufinalu ima samo za četiri para, stoga nas i večeras napušta par s najmanjim brojem glasova

Večer su otvorili Slavko Sobin i Gabriela Pilić koji su uz stihove Tonyja Cetinskog otplesali rumbu. Na taktove pjesme 'Ja ne znam nikog boljeg od tebe' Slavko i Gabriela su nešto manje od očekivanog oduševili žiri i za svoju prvu večerašnju izvedbu prikupili skromna 33 boda.

'Dojmili ste me se, ali jedino što bih rekao je da u ovoj fazi natjecanja očekujem prizemljenost', komentirao je Nicolas Quesnoit i dodao - 'jednostavnost i iskrenost su često najbolji put do uspjeha, a upravo to ste večeras pokazali'.

'Vidi se plesna kemija između vas', dodala je Tamara Despot.