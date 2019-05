[VIDEO] Samba ih je skupo koštala: Iz ‘Plesa sa zvijezdama’ ispali Josipa Pavičić i Damir Horvatinčić

U ovoj, devetoj po redu emisiji, u showu 'Ples sa zvijezdama' natjecalo se šest parova i to u dva plesa, a tema ove epizode su mjuzikli. Zbroj bodova publike i žirija ove je večeri u dvoboj odveo upravo povratnike, Sonju Kovač i Gordan Vogleša te Josipu Pavičić i Damira Horvatinčića, no zbog tehničkih problema, točnije nestanka struje, televizijski gledatelji morali su čekati gotovo pola sata više

Pjesmom iz legendarnog 'Briljantina' večer su jiveom započeli Ivan Šarić i Paula Jeričević. 'Ovo je bilo toliko genijalno da smo Almira i ja odlučili preći sa Garić na Šarić', rekla je Tamara Despot, dok je Almira Osmanović dodala: 'Bio si sjajan, energičan i dinamičan. Gotovo da nemam primjedbi, osim da bi ti ovo stopalo operirala.'

Da su itekako dobro odradili svoj posao govori i jednoglasna odluka žirija - čak četiri desetke i tako su postali drugi par ove sezone s tim ocjenama. Nakon njih u 'La La Land' publiku su slowfoxom poveli Viktorija Rađa i Marko Mrkić, koji su, za ovu priliku postali Emma Stone i Ryan Gosling i za to dobili tri devetke i jednu osmicu. 'Bilo je sjajno i baš sam uživala u toj romantici', rekla je Almira Osmanović, dok je Nicolas Quesnoit rekao: 'Viki znaš da kod mene dobro kotiraš kod standardnih plesova, no, ovaj put očekivao bih više spuštanja i raskorak bi bio duži. To mi je malo falilo i zbog toga izgledala si kao da plešeš po jajima, a nikako da potegneš kako spada. Oboje imate duge noge i molim vas da to iskoristite.'

Slavko Sobin i Gabrijela Pilić plesali su quickstep na pjesmu iz mjuzikla 'Cabaret', koji su jedini, uz Ivana Šarića i Paulu Jeričević, 'vlasnici' 40 bodova za jedan od plesova u prošlim emisijama, a u ovoj su dobili 38 bodova. 'Slavko da se dobro razumijemo ti si bio jako, jako dobar. Moram pohvaliti rad stopala koji ti je fantastičan i nisam našao grešku, no gornji dio tijela ti se malo raspao, pa ne može zbog toga biti deset', poručio mu je Nicolas, dok je Tamara rekla: 'Ja sam prezadovoljna s vašim quickstepom.'

Josipa Pavičić i Damir Horvatinčić sa plesom cha cha cha i pjesmom iz ‘Mamma Mije’ donijeli su dašak Grčke u studio i dobili 31 bod. ‘Završili ste na podu, to smo svi vidjeli. Malo mi je, ponekad, falilo u vašim nogama snaga do kraja. No, sve u svemu zabavno i dobro’, rekao je Dinko Bogdanić, dok je Tamara poželjela da Josipa malo više istegne noge i malo više obrati pažnje na svog partnera.

U devetoj emisiji ‘oživljen’ je i mjuzikl ‘Footloose’ za koji su se, uz jive, odlučili Marko Grubnić i Ela Vuković i dobili 36 bodova. 'Ja inače volim način na koji se ti krećeš po podiju - ti si sitni, mali, dinamitni crvić i shvati to kao kompliment i meni je to dobro', rekla je Tamara Despot, dok je Nicolas dodao: 'Jako dobro i ukupni dojam fantastično. Ti si perfekcionist i to zna igrati protiv tebe. Marko sam dalje i ne daj se!'

Povratnici u show, Sonja Kovač i Gordan Vogleš, quickstepom su se prisjetili ‘Kralja lavova’ i za njega u konačnici dobili 35 bodova. 'Vidi se da je to drugi puta quickstep jer si imala vremena doraditi i poraditi i vidi se veliki napredak u držanju i fokusu, koraci sjajni. Imam uvijek primjedbe za ta ramena, malo pobjegnu, no sve u svemu...', otkrila je Almira dok je Nicolas rekao da su svi uživali gledajući ih.

Nakon prvog kruga, na prvom su mjestu Ivan i Paula sa 40 boda, dok su na dnu ljestvice Josipa i Damir s 31 bodom. Upravo su Šarić i njegova partnerica tangom započeli drugi krug večerašnje emisije i za njega dobili 37 bodova. 'Ti si živa reklama da je ples itekako za muškarce. Ti si bio tako muževan, dominantan, siguran. Ti si fantastičan izvođač', rekao je Nicolas i ostavio Ivana Šarića bez teksta. Viktorija Rađa i Marko Mrkić napokon su dočekali sambu i od žirija dobili četiri desetke i postali drugi par ove večeri koji je dobio 40 bodova, zbog čega su ostali bez riječi. 'Jednostavno rečeno - lijepo. Ovo je za mene bila najbolja samba do sada', rekao je Dinko i dodao kako je Marko konačno iskoristio sve Viktorijine atribute, dok je Tamara rekla da je samba bila 'mrkli mrak'.

Slavko Sobin i Gabrijela Pilić u drugoj su izvedbi otplesavši paso doble opravdali titulu 'kraljeva plesnog podija', kako ih je nazvao voditelj Janko Popović Volarić. Zbog njih je žiri još jednom večeras 'izvukao' četiri desetke i nagradio ih najvećom ocjenom. 'Baš ste me povukli skroz. Savršenstvo u teoriji ne postoji, jer uvijek može biti bolje, no ja sam uživao skoro kao da gledam Svjetsko prvenstvo. Ti si stvarno imao to ponosno i plemenito držanje. Super', bio je uzbuđen Nicolas, a Dinko Bogdanić je dodao: 'Zadovoljili ste me, Gabrijela me je zadovoljila! Uživam u vašem plesu i dopala mi se vaša koreografija i bili ste odlični toreador.'