Za svakog ponešto: Ovo su najiščekivaniji filmovi u 2025.

Ova godina donosi brojne uzbudljive filmske naslove i njihovi tvorci nadaju se da će oduševiti sve ljubitelje kinematografije. Među najavljenim filmovima ističe se povratak omiljene Bridget Jones u novim avanturama, a veliko uzbuđenje izaziva i 'A Big Bold Beautiful Journey', u kojem Margot Robbie preuzima glavnu ulogu u nevjerojatnoj priči o samospoznaji i odvažnosti. Također, ne smijemo zaboraviti novi film o Štrumfovima, koji će nas vratiti u svijet tih simpatičnih plavih stvorenja, a bitno je spomenuti da izlazi i nastavak kultnog 'Prljavog plesa'

U 2024. uživali smo u velikim blockbusterima 'Gladijator II' i 'Dina: Drugi dio', ali i romantičnoj poslastici 'The Idea of You' s Anne Hathaway u glavnoj ulozi te 'Supstanci', horor filmu koji je za kraj godine 'zakucao' s brojnim pitanjima o ljepoti.

Ako je suditi po filmovima koji dolaze 2025. godine, glavne teme kojima ćemo se baviti su remakeovi starih hitova kao što su 'Snjeguljica' i 'Freakier Friday', romantične komedije poput novog nastavka o Bridget Jones, ali i životi popularnih osoba poput Michaela Jacksona i američkog stolnotenisača, kojeg će utjeloviti Timothée Chalamet.

Također, godina će biti obogaćena pričama o superjunacima pa ćemo ovog ljeta uživati u novim akcijama Supermena, ali i Fantastične četvorke. Siječanj, veljača, ožujak 'Čovjek vuk' Od 16. siječnja u kinima možete pogledati film 'Čovjek vuk', zastrašujući vučji noćni užas. Triler koji potpisuje Ryan Gosling donosi priču o napadu nevidljive zvijeri na obitelj koja usred noći stiže u naslijeđenu kuću duboko u divljini. Kako bi se zaštitili od napada, zaključavaju se u kuću, no onda nastaje užas nakon što se glava obitelji odjedanput krene čudno ponašati. 'Je li prijetnja unutar kuće smrtonosnija od one izvana', pitanje je koje se postavlja kao pokretač radnje. 'Paddington u Peruu' 14. veljače stiže i nastavak priče o popularnom engleskom medvjediću. Treći film prati slatkog Paddingtona do doma za umirovljene medvjede u amazonskoj peruanskoj džungli, do kojeg putuje kako bi pronašao svoju izgubljenu tetu Lucy.

Velik dio glumačke postave ostao je isti - s Benom Whishawom kao Paddingtonom te Hughom Bonnevilleom kao gospodinom Brownom, a filmu je stiglo i pojačanje pa su mu se pridružila poznata imena poput Olivije Colman i Antonija Banderasa. 'Bridget Jones: Mad About The Boy' 'Ima najviše srca. Vrlo je dirljiv, ali i vrlo smiješan', rekao je Hugh Grant za Extru, naglasivši da je upravo četvrti nastavak filma o zvrkastoj Britanki najbolji dosad. Koliko je zasad poznato, Bridget ćemo u novom nastavku gledati kao udovicu jer je, nažalost, Mark (Colin Firth) ubijen u humanitarnoj misiji u Sudanu. Osim kao udovica, Jones je sada predstavljena kao samohrana majka 9-godišnjeg Billyja i 4-godišnje Mabel. Ipak, u njoj još uvijek ima vjere u ljubav, a ovaj put pamet joj pomuti simpatični dečko kojeg glumi plavooki Leo Woodall, jedan od najtraženijih glumaca mlađe generacije.

Film stiže točno na Valentinovo, tako da nas Bridget ovaj put rješava nedoumice želimo li ga provesti gledajući ljubić jer, priznajmo si, želimo to! 'Captain America: Brave New World' Ovo novo viđenje prvog Marvelovog superheroja u režiji Juliusa Onaha označava prvi film o Kapetanu Americi nakon odlaska Chrisa Evansa. Tako oni koji nisu ljubitelji romantičnih priča, kao što je Bridget Jones, na Valentinovo mogu uživati u omiljenim superherojima. Zasad je poznato da će se zaplet temeljiti oko Sama Wilsona, novog Kapetana Amerike, koji se nađe usred međunarodnog incidenta i mora otkriti motiv koji stoji iza podlog globalnog plana. 'Black Bag' Redatelj Steven Soderbergh, poznat po filmovima 'Magic Mike', 'Erin Brokovich' i 'Oceanovoj trilogiji', za ovu godinu priprema triler u kojem glavne uloge tumače Cate Blanchett i Michael Fassbender.

Oni u filmu glume obavještajce čiji se brak nađe na kušnji nakon što se otkrije da je jedno od njih osumnjičeno za veleizdaju. 'Mickey 17' 'Mickey 17' je nadolazeća američka znanstvenofantastična crna komedija koju je producirao, napisao i režirao Bong Joon-ho, a temelji se na romanu 'Mickey7' Edwarda Ashtona iz 2022.

Inače, Bong je južnokorejski filmski redatelj i scenarist koji je stekao slavu 'Parazitom', a 7. ožujka vidjet ćemo kako se snašao u filmu u kojem glavnu ulogu ima najpoznatiji vampir – Robert Pattinson. 'Snjeguljica' Priča o Snjeguljici jedna je od najpoznatijih bajki svih vremena, a 21. ožujka gledat ćemo je i kao film s Rachel Zegler u glavnoj ulozi te Gal Gadot u ulozi zločeste kraljice. Filmska adaptacija bajke braće Grimm zamišljena je kao mjuzikl, no čitava priča neće se vrtjeti oko princa na bijelom konju, već odnosom između dvije sile, dobra i zla, zbog čega je glavna glumica posebno uzbuđena.

'Neće je spasiti princ i neće sanjati o pravoj ljubavi', rekla je Zegler za Variety, potaknuvši brojne rasprave o tome što priča o Snjeguljici uopće uči djevojčice koje je čitaju. Osim feminističkog pogleda na Snjeguljicu, pozornost je privukla činjenica da glumica latinoameričkog porijekla glumi lik s 'kožom bijelom poput snijega', ali i brojne druge rasprave. Travanj, svibanj, lipanj 'A Big Bold Beautiful Journey' Stiže novi film s Margot Robbie u glavnoj ulozi, a ovaj je put riječ o romantičnoj priči s Colinom Farrellom, s kojim će je povezati emocionalno putovanje. U veljači 2024. objavljeno je da će Kogonada režirati taj film uz produkciju Setha Reissa, a Sony Pictures je preuzeo globalna prava na njega za 50 milijuna dolara na europskom filmskom tržištu. Snimanje je počelo u travnju 2024. u Kaliforniji, a u kina bi trebao stići početkom svibnja. 'Thunderbolts' Marvelova nova priča prati skupinu zlikovaca regrutiranih da rade za američku vladu. Novi akcijski film prepun zvijezda režira Jake Schreier, a uključuje Florence Pugh kao crnu udovicu Yelenu Belovu, Sebastiana Stana kao Buckyja Barnesa, Davida Harbora kao Alexeja Shostakova, Lewisa Pullmana kao Roberta Reynoldsa, Wyatta Russella kao Johna Walkera i Juliju Louis-Dreyfus kao američkog agenta. 'Mission: Impossible – The Final Reckoning' Nakon što je 2022. izbacio 'Top Gun', ove će godine Tom Cruise žariti i paliti u još jednom nastavku filma 'Nemoguća misija', u kojem ćemo uživati od 23. svibnja. Da, kako se zasad čini, ovo će biti zadnja misija na koju će se otisnuti Cruise kao odmetnuti tajni agent u utrci s vremenom kako bi spasio svijet od zle umjetne inteligencije, a na putu će mu se pridružiti Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Simon Pegg, kao i velika britanska zvijezda Hannah Waddingham. 'Karate Kid: Legends' Kraj svibnja donosi i nastavak legendarnog filma. S radnjom smještenom tri godine nakon događaja u zadnjem nastavku 'Cobra Kai', to je ukupno šesti film u franšizi 'The Karate Kid', nakon 'The Karate Kida' iz 2010. godine. U njemu glume Jackie Chan i Ralph Macchio, a obojica ponavljaju svoje uloge kojima su se predstavili u prethodnim filmovima.

'Nakon obiteljske tragedije, kung fu čudo Li Fong istjeran je iz svog doma u Pekingu i prisiljen preseliti u New York s majkom. Li se bori s prošlosti dok se pokušava uklopiti među nove kolege iz razreda, a iako se ne želi svađati, čini se da ga nevolje posvuda nalaze. Kada novi prijatelj zatreba njegovu pomoć, Li ulazi u natjecanje u karateu, ali njegove vještine same po sebi nisu dovoljne. Njegov učitelj kung fua, gospodin Han, angažira izvornog Karate Kida Daniela LaRussoa kao pomoć, a Li uči novi način borbe spajajući svoja dva stila u jedan za ultimativni obračun u borilačkim vještinama', stoji u sinopsisu. 'Kako izdresirati zmaja' Petnaest godina nakon što je prvi film 'Kako izdresirati zmaja' stigao u kina, Dreamworksova omiljena animirana franšiza kreće u remake. Napisao ga je i producirao Dean DeBlois, a vraćaju se i poznata imena kao što je Gerard Butler, koji je dao glas Stoicku.

'Ballerina' Spin-off filma 'John Wick' prati Anu de Armas kao ubojicu obučenu u tradiciji ruskih Roma. Radnja se odvija tijekom događaja u filmu 'John Wick: Poglavlje 3 – Parabellum' iz 2019., kada Eve Macarro (Ana de Armas) započinje svoju obuku. Glumačku ekipu čine i Anjelica Huston, Gabriel Byrne, pokojni Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno i Norman Reedus. Film je prvotno trebao stići 7. lipnja 2024., ali je odgođen na godinu dana - do 6. lipnja ove godine. '28 Years Later' 'Prošla su gotovo tri desetljeća otkako je virus pobjegao iz laboratorija za biološko oružje, a sada, još uvijek u nemilosrdno nametnutoj karanteni, neki su pronašli načine za postojanje usred zaraze. Jedna takva skupina preživjelih živi na malom otoku koji je s kopnom povezan dobro branjenim nasipom. Kad jedan iz skupine napusti otok zbog misije u mračno srce kopna, otkrije tajne, čuda i užase koji su promijenili ne samo zaražene, nego i druge preživjele', stoji u sinopsisu filma koji stiže 20. lipnja. U originalnom filmu Cillian Murphy je glumio Jima, kurira na biciklu koji se budi iz kome i otkriva da je Ujedinjeno Kraljevstvo zahvatio virus koji ljude pretvara u brza bića nalik zombijima, a iako se govorilo da će ponovno glumiti u njemu, on se ipak neće vratiti toj ulozi. Zasad je poznato da u '28 Years Later' glumi Aaron Taylor-Johnson, glumac za kojeg se šuška da će biti novi James Bond. 'F1' Film o kojem se već sad puno priča je najnoviji projekt Brada Pitta te ovaj put donosi priču o životu zvijezde Formule 1. 'Sve je super. Vibra je nevjerojatna, kao i biti dio toga i ispričati svoju priču. Ekipe su nam otvorile svoja vrata', komentirao je Pitt snimanje scena za vrijeme stvarnih F1 trka. Tijekom snimanja se i onesvijestio, a interes javnosti za ovaj film sve je snažnija kako raste opća popularnost tog sporta. U filmu, osim Pitta, glume Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Javier Bardem i Sarah Niles.

Srpanj, kolovoz, rujan 'Prljavi ples 2' Jedan od najiščekivanijih filmova godine svakako je nastavak kultnog naslova iz 1987. godine! Prošle su već četiri godine otkako je najavljen, a obožavatelji se iz dana u dan sve više vesele povratku Jennifer Gray ulozi Baby. Iako je film prvotno trebao izaći 2024., produkcija je kasnila zbog prošlogodišnjih štrajkova u Hollywoodu. 'Jedva čekam surađivati ​​s Jennifer kako bih ovu prekrasnu priču o ljetu, romantici i plesu donio generaciji novih obožavatelja. A onima dugogodišnjim obećavam da vam nećemo uništiti djetinjstvo. Zadatku ćemo pristupiti sofisticirano, ambiciozno i ​​prije svega s ljubavlju', rekao je redatelj Jonathan Levine. Ovaj film će odati počast preminulom Patricku Swayzeu, ali ne preoblikovanjem njegova lika Johnnyja Castlea, već uključivanjem u priču. 'Jurassic World Rebirth' U najnovijem dodatku franšize 'Jurassic World' glume Scarlett Johansson, Jonathan Bailey i Mahershala Ali. S Garethom Edwardsom, kojeg je zaintrigirao scenarij Davida Koeppa, autora koji je napisao originalni 'Jurassic Park', radnja ovog najnovijeg filma trebala bi se odvijati pet godina poslije 'Jurassic World Dominiona'. Nakon što je ekologija planeta postala nepodnošljiva za dinosaure, neustrašivi tim žuri pronaći uzorke DNK tri ogromna bića, oko čega se i vrti glavni zaplet. 'Superman' Tko će spasiti svijet ako ne Superman? I baš zato se vraća... Supermana će glumiti David Corenswet, a radnja ga prati dok putuje istražujući kako bi uskladio svoje nasljeđe s načinom na koji je odgojen u ljudskom svijetu.

'Štrumfovi' Ako ljeto 2025. bude obojeno u plavu boju, znajte da je to zbog novog animiranog filma o Štrumfovima! Novi film o legendarnim plavim bićima ovaj će put uveličati Rihanna, koja potpisuje glavnu pjesmu, ali i daje glas Štrumfeti. 'The Fantastic Four: First Steps' 25. srpnja izlazi i najnoviji film o Fantastičnoj četvorki. U najnovijem filmu gledat ćemo Vanessu Kirby kao Sue Storm/The Invisible Woman, Josepha Quinna kao Johnnyja Storma/The Human Torch, Pedra Pascala kao Reeda Richardsa/Mr. Fantastic i Ebona Moss-Bachracha kao Bena Grimma/The Thing. Film će se navodno odvijati u New Yorku 1960-ih, a režirao ga je Matt Shakman (WandaVision). 'Freakier Friday' S obzirom na to da su danas vrlo popularni remakeovi filmova koji su prije 20-ak godina postigli značajan uspjeh, ni ne čudi da ćemo od 8. kolovoza moći gledati nastavak 'Šašavog petka'. Lindsay Lohan tako će se odmaknuti od blagdanske tematike u koju se sad već uljuljkala te će se vratiti ulozi iz 2003. Jamie Lee Curtis i Lohan ponovno se okupljaju kao majka i kći Tess i Anna, a glavni zaplet filma još uvijek nije službeno potvrđen. Zasad se zna da će im problem zadati spajanje dviju obitelji, no morat ćemo pričekati još nekoliko mjeseci da saznamo o čemu se točno radi. 'The Bride' Nakon uspjeha na blagajnama filma 'Beetlejuice Beetlejuice' Warner Bros. odlučio je vratiti 'Nevjestu'. Christian Bale trebao bi glumiti Frankensteinovo čudovište dok će Jessie Buckley, koja je prethodno glumila u filmu 'The Lost Daughter' Maggie Gyllenhaal, biti nevjesta. Kao što je sada poznato, radnja je smještena u Chicago 1930-ih i ima cilj okrenuti priču o Frankensteinu naglavce. Listopad, studeni, prosinac 'Michael' S obzirom na to da se u posljednje vrijeme snima i velika količina biografskih filmova o značajnim glazbenicima, stiže i onaj o liku i djelu Michaela Jacksona. Potpisuje ga John Logan, a pop zvijezdu utjelovit će Jaafar Jackson, nećak neprežaljenog glazbenika. U filmu će gledatelji doznati više o njegovoj osobnosti, ali i dobiti uvid u to kako mu je izgledao put od djetinjstva, dok je bio zvijezda grupe Jackson 5, ali i teško zlostavljanje koje je trpio od oca Joea Jacksona. 'Tron Ares' Petnaest godina nakon što je film 'Tron: Legacy' eksplodirao u kinima likovi iz videoigara vratit će se na planet Zemlju u nastavku 'Tron Ares'. Jared Leto trebao bi glumiti Aresa, digitalnog programera koji je izazvan da se pridruži stvarnom svijetu. 'The Black Phone 2' Psiho horor iz 2021. nakon gomile nagrada dobiva i nastavak, vjerujemo jednako zastrašujući. Iako glavni detalji zapleta trenutno nisu poznati, Universal i Blumhouse rekli su da im je cilj lansiranje nove zlokobne franšize. 'Bugonia' Novi projekt Yorgosa Lanthimosa ili ćete voljeti ili mrziti, no reputacija popularnog redatelja i glumice Emme Stone garantira ovom filmu veliku pozornost. Ovoga puta slavni dvojac priprema znanstvenofantastičnu komediju o dvojici mladića koji, potaknuti čudnim uvjerenjem da imaju posla s izvanzemaljskim bićem koje namjerava uništiti planet, otmu istaknutu izvršnu direktoricu. 'The Running Man' Smješten u futurističke Sjedinjene Države, temelji se na romanu Stephena Kinga iz 1982., a koji je također adaptiran kao film iz 1987. s Arnoldom Schwarzeneggerom. Kingov futuristički roman je triler o potjeri smješten u distopijsku Ameriku 2025. godine. Priča se vrti oko Bena Richardsa, očajnika koji sudjeluje u nasilnom reality showu pod nazivom 'The Running Man' kako bi osvojio dovoljno novca da pomogne ozdravljenju svoje teško bolesne kćeri. 'Wicked: For Good' 'Chuov osjećaj za dozirano generiranje događaja i dinamiku, koja se održava unatoč punih dva i pol sata trajanja, zatim stvaranje očaravajućeg svijeta koji se neovisno o fantastici neprestance referira na prepoznatljivu stvarnost te rad s glumačkom ekipom daruju 'Zlici' okvir budućeg klasika žanra', komentirao je naš Boško Picula u svom osvrtu na prvi dio filma 'Wicked', objašnjavajući njegov uspjeh. Nastavak filma Jona M. Chua očekuje nas 21. studenog, kada će se Ariana Grande i Cynthia Erivo vratiti svojim ulogama te gledateljima konačno dati odgovor na pitanje kako nastaje zloća.

'Avatar: Vatra i pepeo' Nadolazeći film 'Avatar: Vatra i pepeo' nastavlja hit franšizu Jamesa Camerona započetu blockbusterom iz 2009. Glumačku postavu čine Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver i brojna druga poznata imena, a film bi se tematski trebao nastaviti na 'The Way of Water' iz 2022., iako ključni detalji radnje tek trebaju biti objavljeni.

