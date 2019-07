Za nju ne postoje tabu teme: Nicole Kidman otvoreno o seksualnom životu s Keithom Urbanom

U braku su već 13 godina, ali Nicole Kidman i Keith Urban nikada nisu bili tako otvoreni o svom odnosu kao posljednjih nekoliko tjedana, kada su progovorili o seksu, strastima i požudi

No sada se oko iste teme odlučila oglasiti i slavna Australka rekavši: 'Ne razumijem uvijek njegovu umjetnost, ali mislim da je sve to malo neugodno.'

Referirala se na novu pjesmu svog voljenog supruga u kojoj je on, kako kaže, opjevao upravo nju, opisavši ju kao vatrenu u krevetu, često željnu seksa i uvijek spremnu na iznenađenja.

'Bolje i to nego da me nazvao dosadnom i da me upozorava da se trebam više potruditi', dodala je 52-godišnja Kidman, kojoj je o spornoj temi bilo izuzetno neugodno govoriti.